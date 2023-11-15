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Общество

Женский клуб "Женского движения "Единой России" открылся при Нижегородском центре занятости населения

29 ноября 2023 09:24  [125] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В рамках совместного проекта "Женского движения "Единой России" и Министерства труда и социальной защиты РФ начал работать новый Женский клуб при Нижегородском центре занятости населения. 

Первое мероприятие клуба получило название "Мамы разные нужны, мамы разные важны". В нем приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор партийного проекта "Женского движение "Единой России" Ольга Щетинина, руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Моя карьера" Игорь Пантюхин, члены совета клуба и самые активные участницы.

Деятельность Клуба будет сосредоточена на создании возможностей для самореализации женщин, развития их трудового потенциала и повышении экономической независимости. 

"Участие женщин в подобных клубах направлено на развитие профессиональных компетенций и карьерного потенциала. Здесь помогут в решении вопросов трудоустройства, получении дополнительных знаний и навыков, а также в оформлении перспективных инициатив. Карьерные консультанты проведут мастер-классы и тренинги, окажут психологическую поддержку, помощь в реализации бизнес-идей и выстраивании карьерной траектории. Совместная работа очень важна при формировании уверенного поведения на рынке труда, снятия психологического напряжения при трудоустройстве и трудовой самореализации каждой участницы. Мы поможем сократить путь для профессиональной самореализации. Мы собрались здесь, чтобы делать друг друга сильнее", - рассказал Игорь Пантюхин.

Первая встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере. Участницы клуба знакомились друг с другом, рассказывали о своих увлечениях, жизненных целях, выбрали состав совета клуба и утвердили устав работы объединения. 

Совет Женского клуба определил пять ключевых направлений работы: повышение конкурентоспособности женщин возраста 50+ на рынке труда, профессиональная самореализация женщин, воспитывающих детей ("Мама в декрете"), поддержка семей участников СВО, реализация женских предпринимательских инициатив, профессиональная реализация людей с ОВЗ.

Важным итогом встречи стали конкретные мероприятия, которые участницы Клуба предложили провести в ближайшее время. Одна из важных задач - информирование: немногие знают те программы и меры поддержки, которые реализуются в регионе. Большое внимание планируется уделять индивидуальному сопровождению женщин с ограниченными возможностями здоровья и мам с детьми-инвалидами, а также профориентации детей из коррекционных школ. 

Идея создания площадки для продвижения изделий (продукции) творческих женщин-предпринимателей нашла живой отклик у всех участниц. В Нижегородской области очень много мастериц, которые творят своими руками чудесные вещи, но об этих людях мало кто знает. Активисты обсудили создание возможностей для временной и сезонной занятости, суть программ наставничества и добровольчества для женщин "серебряного" возраста, программу активного долголетия по-нижегородски. 

"Присоединившись к клубу, участницы попадают в дружелюбную среду единомышленниц, смогут найти поддержку, вдохновение и новые возможности для профессионального роста. В Женском клубе помогут с трудоустройством, повышением квалификации и переквалификацией, окажут психологическую и юридическую поддержку, помощь в становлении предпринимателем. Клуб будет работать на базе центров занятости по всей области. В стране уже работают более 350 таких объединений", - отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор партийного проекта "Женского движение "Единой России" Ольга Щетинина.

Деятельность женских клубов при центрах занятости способствует достижению целей и задач, обозначенных в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.

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Теги:
Единая Россия Женсовет
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