Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря Культура и отдых

Фото: с сайта poezddedamoroza.ru

Передвижная резиденция Деда Мороза 11 ноября отправится со станции Великий Устюг в традиционное большое путешествие по всей стране. В нём примут участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом сезоне поезд №2023 посетит свыше 80 городов в нескольких федеральных округах - на Дальнем Востоке, юге страны, Поволжье и в Центральной России.

Как рассказали организаторы, в состав поезда войдёт приёмная, вагон для проведения игр и квестов, вагон-кукольный театр, два вагона-ресторана, вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, посетить фотокупе, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране.

В тех городах, где поезд Деда Мороза будет делать остановку, посетителей вокзалов ждёт праздничная программа.

В Нижегородской области состав пробудет два дня. Так, 28 декабря он посетит Арзамас, а 29 декабря - Нижний Новгород и Дзержинск.

Время прибытия на вокзалы будет уточнено позднее.