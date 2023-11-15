Договор на поставку кабинок для нижегородской канатной дороги заключат в декабре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госконтракт на поставку 56 новых кабинок для нижегородской канатной дороги заключат в декабре. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, шесть из новых кабинок будут оборудованы креплениями для велосипедов.

Их закупка позволит заменить старые кабины и в два раза повысить пропускную способность канатной дороги.

Напомним, на модернизацию канатной дороги к 2025 году будет выделено 700 млн рублей.

Помимо закупки новых кабинок, средства будут направлены на установку новых зажимов, подвесов, программного обеспечения и обучение персонала.

В октябре на канатной дороге Нижний Новгород - Бор прошла пересчалка (укорачивание и последующее сплетение концов) несуще-тягового каната.

Эти работы обусловлены проверкой технического состояния каната, его естественным растяжением и необходимостью подготовки каната к предстоящему увеличению количества количества пассажирских кабин, что значительно повысит нагрузку на канат.