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Экономика

Нижегородские аграрии вернули в оборот ещё более 16 тысяч га залежных земель

29 ноября 2023 13:27  [46] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии в 2023 году вернули в производство более 16 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продресурсов региона Николай Денисов.

Напомним, что работа по вводу в оборот залежных земель ведётся в регионе с 2015 года. За 8 лет удалось вовлечь более 190 тысяч га земель сельхозназначения, на которых нижегородские аграрии выращивают зерновые, картофель, овощи, плодово-ягодные деревья и кустарники. Это позволяет в целом увеличить объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

Наибольшее количество сельхозугодий – свыше тысячи гектаров - введены в оборот в Большемурашкинском, Вознесенском, Перевозском, Павловском, Сосновском, Кстовском районах. В других муниципальных образованиях также проводятся работы по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

Николай Денисов отметил, что сельхозпроизводителям в рамках господдержки будет возмещено 50% затрат, понесённых на проведение культуртехнических мероприятий – раскорчёвку, распашку, улучшение химического состава пашни. На эти цели в 2023 году было направлено 89 млн рублей.

Кроме того, для аграриев, которые вернули в производство не менее 300 га сельхозугодий, предусмотрена повышенная субсидия на приобретение техники - трактора или зерноуборочного комбайна – до 5 млн рублей за единицу. В этом году нижегородские хозяйства смогли приобрести по данной программе 24 единицы машины, а компенсация составила 76 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Нижегородской области рекомендовали увеличить субсидии нижегородским предприятиям АПК, а также предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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