Минкультуры выделило финансирование на экранизацию рассказа Захара Прилепина

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Министерство культуры объявило победителей питчингов, которые получат государственное финансирование на кинопроизводство. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, всего финансирование получат 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков.
Так, субсидии будут направлены на создание 60 игровых фильмов, среди которых и экранизация рассказа "Лес" Захара Прилепина.
Среди неигровых фильмов в питчинге победили 105 неигровых фильмов, например, картины об Эдуарде Лимонове и Никите Михалкове.
Поддержку также получат 10 игровых картин для детей и юношества и 74 проектов анимационных фильмов и анимационных сериалов.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область окажет финансовую поддержку пяти фильмам.
Также напомним, что книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников.
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