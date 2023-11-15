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Общество

Минкультуры выделило финансирование на экранизацию рассказа Захара Прилепина

29 ноября 2023 15:23  [140] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Министерство культуры объявило победителей питчингов, которые получат государственное финансирование на кинопроизводство. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, всего финансирование получат 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков.

Так, субсидии будут направлены на создание 60 игровых фильмов, среди которых и экранизация рассказа "Лес" Захара Прилепина.

Среди неигровых фильмов в питчинге победили 105 неигровых фильмов, например, картины об Эдуарде Лимонове и Никите Михалкове.

Поддержку также получат 10 игровых картин для детей и юношества и 74 проектов анимационных фильмов и анимационных сериалов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область окажет финансовую поддержку пяти фильмам.

Также напомним, что книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников.

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Теги:
Захар Прилепин Кинематограф
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