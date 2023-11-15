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Культура и отдых

График работы катка в парке "Швейцария" опубликован в Нижнем Новгороде

29 ноября 2023 16:06  [93] Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Администрация парка "Швейцария" в своих соцсетях рассказала о графике работы катка, который откроется 1 декабря.

Согласно информации, в пятницу каток откроется в 10:00. Половина билетов на сеансы 1 декабря уже запущена в онлайн продажу, остальные можно будет приобрести в кассе катка, которая откроется в 9:30.

Дети до 7 лет в сопровождении взрослых смогут посетить каток бесплатно. Для детей до 14 лет цена билета в будние дни составляет 100 рублей, а в выходные и праздничные - 150 рублей. Для взрослых - 250 и 400 рублей, соответственно.

В течение дня будет организовано 6 сеансов: 10:00 - 11:15; 12:00 - 13:15; 14:00 - 15:15; 16:00 - 17:15; 18:00 - 19:15; 20:00 - 21:15.

По пятницам, выходным и праздничным дням будет проходить дополнительный сеанс - с 21:45 до 23:00. По понедельникам каток работать не будет.

Напомним, 24 ноября открылся каток в Автозаводском парке.

Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка.

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Теги:
Каток Парк Швейцария
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