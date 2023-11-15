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Общество

Серебряным медалистам будут выдавать особые аттестаты с отличием

29 ноября 2023 17:48  [81] Общество

Учащимся, которые по итогам окончания школы получили серебряную медаль, будут также вручать особые аттестаты. В отличие от документа, который получают золотые медалисты (красный с золотым тиснением - прим. ред.), он будет сине-голубого цвета. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официально опубликованный Приказ Министерства просвещения Российской Федерации.

На титульной обложке надписи будут наноситься фольгой серебряного цвета, в том числе дополнительная "С отличием", которая приобретает зелёный оттенок при УФ-излучении.

Такой документ выдадут школьникам, которые за время обучения в средней школе получили не более двух четвёрок и набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и одному из обязательных предметов.

Напомним серебряные медали отменили с 2014 года, и лучших учеников награждали только золотой медалью, которая стала единой и называлась "За особые успехи в учении".

До этого "серебром" награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четвёрок. Традиция вернётся в российские школы уже с нового учебного года 2023/24.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа.

Кроме того, абитуриентам, которые после окончания школы получили серебряную медаль, будут начислять три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена. 

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Теги:
Медали Награды Образование
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