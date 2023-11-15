Коммунальные службы Нижнего Новгорода переходят на усиленный режим работы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с прогнозируемыми снегопадами с ночи 30 ноября до конца следующей недели перейдут на работу в усиленном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, сегодня ночью будет проводиться просыпка дорог, спусков, подъемов, общественных и придомовых территорий противогололедными материалами.

Утром дорожники перейдут к прометанию с последующей уборкой и вывозом снега. Особое внимание уделят остановкам, пешеходным переходам, подходам к социальным учреждениям.

Напомним, до конца недели в Нижегородской области прогнозируется сильный снег и похолодание.

Отметим, что с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада 21-22 ноября было вывезено более 4 тысяч кубометров снега.