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Общество

Коммунальные службы Нижнего Новгорода переходят на усиленный режим работы

29 ноября 2023 17:17  [95] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с прогнозируемыми снегопадами с ночи 30 ноября до конца следующей недели перейдут на работу в усиленном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, сегодня ночью будет проводиться просыпка дорог, спусков, подъемов, общественных и придомовых территорий противогололедными материалами.

Утром дорожники перейдут к прометанию с последующей уборкой и вывозом снега. Особое внимание уделят остановкам, пешеходным переходам, подходам к социальным учреждениям.

Напомним, до конца недели в Нижегородской области прогнозируется сильный снег и похолодание.

Отметим, что с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада 21-22 ноября было вывезено более 4 тысяч кубометров снега.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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