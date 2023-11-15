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Общество

Около 300 самостроев снесут в Дзержинске до конца года

29 ноября 2023 18:16  [130] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Около 300 самостроев снесут в Дзержинске до конца года. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, на проведение масштабной кампании по сносу заброшенных сараев и гаражей из городского бюджета было выделено более 1,8 млн рублей.

По словам председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска Маргариты Шерстневой, проблемные объекты будут снесены не только в Дзержинске,но и в поселках Пыра и Игумново.

Она отметила, что на месте снесенных объектов не будет ни коммерческой, ни жилищной застройки.

На данный момент уже снесено 26 аварийных сооружений по проспекту Дзержинского во дворе между домами №5 и 7.

До конца года самострои снесут на улицах Гайдара, Гагарина, Гастелло, Циолковского, Марковникова, Студенческой, Бутлерова, по проспектам Ленина и Дзержинского, а также в поселках Пыра на улице Московской и Игумново на улице Толстого.

Сообщить о заброшенных гараж можно через сайт администрации Дзержинска или по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru.

Ранее сообщалось, что более 360 самостроев снесут в Нижнем Новгороде до конца года.

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