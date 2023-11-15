Реконструкцию Нижегородской станции аэрации профинансируют из федбюджета Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область из бюджета РФ получит 1,03 млрд рублей на опережающее финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации. Соответствующее предложения поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, опережающее финансирование позволит закупить оборудование, требующее длительного и специального заказа.

Сейчас на станции аэрации идет реконструкция блока биологической и механической очистки воды, станции технической воды, сливной станции и резервуара дождевых вод.

В работах задействовано более 250 рабочих и инженерно-технического персонала.

Напомним, контракт на реконструкцию был заключен с ФАУ "РосКапСтрой". Стоимость работ оценивается почти в 10,8 млрд рублей.

Завершить реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется в конце 2024 года.

В бюджете Нижнего Новгорода на 2024 год заложено 2,366 млрд на строительство и реконструкцию очистных сооружений - водопроводной станции "Малиновая гряда", Нижегородской станции аэрации, а также очистных сооружений в районе Светлоярского и Силикатного озёр.