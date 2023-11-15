Свыше 4,6 млрд рублей заложили в бюджет Нижнего Новгорода на благоустройство Экономика

В Думе Нижнего Новгорода 28 ноября прошло заседание постоянной комиссии по экологии, по итогам которой депутаты рекомендовали к принятию проект бюджета города на 2024 год.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал присутствующим, что на благоустройство города в бюджете на следующий год предусмотрено 4,628 млрд рублей.

В частности, на городское озеленение выделено почти 1,22 млрд рублей, на содержание и ремонт объектов благоустройства и средств инженерной защиты города – 361,3 млн рублей, на уличное освещение – 474,3 млн рублей.

Значительные средства будут направлены на реализацию программы ФКГС - 1,713 млрд рублей, из которых собственные средства города – 182,4 млн рублей. Кроме того, на создание террасного парка в Почаинском овраге в бюджете на 2024 год заложено 783,9 млн руб.

Финансирование деятельности "Управления инженерной защиты" и "Управления муниципальных кладбищ" Нижнего Новгорода в 2024 году составит 113,1 млн рублей. При этом расходы на содержание кладбищ предусмотрены в сумме 145,6 млн рублей.

На снос самовольных построек (сараев, гаражей) будет выделено 15 млн рублей, а на ликвидацию аварийных деревьев - 25 млн рублей.

Кроме того, в проекте бюджета на 2024 год запланированы средства на охрану окружающей среды в размере 2,606 млрд рублей. Из них 2,366 млрд - на строительство и реконструкцию очистных сооружений - водопроводной станции "Малиновая гряда", Нижегородской станции аэрации, а также очистных сооружений в районе Светлоярского и Силикатного озёр.

Нижегородское городское лесничество получит средства на охрану и воспроизводство лесов в объёме 113,3 млн рублей.

Проектом бюджета на 2024 год также предусмотрено выделение 51,2 млн рублей на создание, содержание, ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров и бункеров.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Документ уже рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям.

После того, как проект обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания - они запланированы на 1 декабря.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".