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Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области 30 ноября - 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региона.
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия продлятся до ночи 1 декабря.
Нижегородцам следует остерегаться нависшего снега, обходить зону уборки снега с крыш.
Рекомендуется ограничить использование автотранспорта и не выпускать в одиночку на улице детей, пожилых и больных людей.
Напомним, с сегодняшней ночи дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на работу в усиленном режиме.
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