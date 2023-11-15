Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области 30 ноября - 1 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области 30 ноября - 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региона.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия продлятся до ночи 1 декабря.

Нижегородцам следует остерегаться нависшего снега, обходить зону уборки снега с крыш.

Рекомендуется ограничить использование автотранспорта и не выпускать в одиночку на улице детей, пожилых и больных людей.

Напомним, с сегодняшней ночи дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на работу в усиленном режиме.