Погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде 30 ноября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Так, на дорогах областного центра из-за снегопада возможны заторы.
Как сообщалось ранее, дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с прогнозируемыми снегопадами с ночи 30 ноября до конца следующей недели перейдут на работу в усиленном режиме.
Напомним, до конца недели в Нижегородской области прогнозируется сильный снег и похолодание.
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