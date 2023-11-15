Погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде 30 ноября Общество

Погодные условия могут повлиять на работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде 30 ноября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Так, на дорогах областного центра из-за снегопада возможны заторы.

Как сообщалось ранее, дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с прогнозируемыми снегопадами с ночи 30 ноября до конца следующей недели перейдут на работу в усиленном режиме.

Напомним, до конца недели в Нижегородской области прогнозируется сильный снег и похолодание.