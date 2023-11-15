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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородская область - это культура, движуха, туризм"

30 ноября 2023 14:36  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 ноября в рамках стрима Народного фронта рассказал о регионе. Трансляция прошла в эфире 1 канала.

"Еще в 2017 году, когда я приехал работать в Нижегородскую область, у всех были такие ассоциации: ГАЗ, Волга, Кремль. Сейчас ассоциации совершенно другие, но при этом я хочу сделать акцент на том, что мы не отказываемся от своего промышленного статуса, фундамента и арсенала для всей экономики страны. Другие ассоциации - это культура, движуха, туризм и великолепный, красивый город", - сказал глава региона.

Ведущая Екатерина Шугаева отметила, что за Нижним Новгородом уже закрепился статус "столицы закатов", а теперь город стал еще и "Молодежной столицей".

"По этому поводу много троллинга: "Какой столицей вы еще не были? Столица столица?". В следующем году мы уже "Культурная столица", еще мы претендуем на столицу IT-индустрии. Кстати, это еще одна ассоциация. Мы много прокачивали эту тему, регион на третьем месте по количеству IT-специалистов на душу населения после Москвы и Санкт-Петербурга. Это открывает совершенно новые страницы в восприятии. Работа над городской средой это еще один элемент возможного переезда в Нижний Новгород. Есть работа, есть городская среда, есть условия для жизни. Мы прекрасно понимаем, что мы сейчас привлекательны для жителей ", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также рассказал, что уровень обеспеченности жилым фондом в регионе выше среднероссийских показателей. Так, за 9 месяцев 2023 года рост в строительстве жилья составил около 20%.

"Сейчас реализуются совершенно уникальный для региона редеволопмент Черниговской набережной, на другой стороне Оки будет строиться жилой комплекс "Нижний City", есть большое количество проектов, реализуемых через комплексное развитие территории. Большое предложение определит доступность. Этот рост внушает оптимизм. Приезжим будет на что обратить внимание", - рассказал Глеб Никитин.

Отдельно глава региона отметил решение проблемы обманутых дольщиков. Напомним, на этой неделе в Нижнем Новгороде завершили строительство одного из самых сложных и больших долгостроев - ЖК "Новинки Smart City". Количество обманутых дольщиков в Нижегородской области за шесть лет сократилось с более чем 7 тысяч человек до 800.

"Это символ решаемости любой проблемы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что правительство Нижегородской области уделяет большое внимание участникам СВО.

"Не просто повышенное внимание, а как к родным, к людям. Я помню особое внимание Глеба Сергеевича к Захару Прилепину после покушения. В этом плане Нижегородская область задает определенный тренд", - сказал он.

Никита Данюк добавил, что успехи Нижегородской области также связаны с тем, что регион привлекает на работу самых лучших специалистов.

Глеб Никитин рассказал и о разнообразии отдыха для туристов в регионе.

"Нижегородская область в какой-то степени как Россия, очень разнообразна. Не надо делать акцент только на Нижнем Новгороде. Есть еще Большое Болдино - родина литературного языка, есть промышленный туризм в Выксе, хохлома в Семенове, самый древний город области Городец, купеческий Арзамас. Это богатство - огромное достояние, которое можно увидеть на выставке "Россия" (проходит на ВДНХ до 12 апреля - прим. ред.)", - сказал губерантор.

Ранее Глеб Никитин представил достижения Нижегородской области на выставке "Россия".

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Теги:
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