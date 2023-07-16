Реновация улицы Черниговской началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Торжественная церемония, посвященная старту масштабного проекта по реновации улицы Черниговской, прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе мероприятия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заложили в фундамент комплекса символическую капсулу с посланием потомкам-будущим жителям.

Строительство будет вестись на площади 125 тысяч кв. м. На этой территории будут построены две высотки, два детсада и комьюнити-центр. Также будет реконструирован объект культурного наследия - ансамбль "Комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями", проведено благоустройство, озеленение, укрепление склона.

"В результате здесь появится новая современная набережная. В конечном итоге, это будет новый речной фасад Нижнего Новгорода со знаковыми объектами, которые станут точками притяжения для жителей и гостей города", - отметил Глеб Никитин.

Основная идея проекта нашла отражение в церемонии закладки капсулы. "Мост в будущее" - центральный элемент программы, который показал нижегородцам прошлое улицы и представил его будущее.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной.