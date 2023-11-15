Количество незаконных операций с криптовалютой в России выросло вдвое Общество

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Количество незаконных операций с криптовалютой в России в этом году выросло примерно вдвое. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину, сообщает телеканал "360".

"Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учётом того, что всё-таки система не доурегулирована, идёт рост подозрительных операций примерно в два раза", — констатировал глава ведомства.

По словам Чиханчина, данные операции преимущественно связаны с отмыванием денег от продажи наркотиков, мошенничеством и коррупцией. Но благодаря одобренному президентом "программному продукту" Росфинмониторинг вместе с ВТБ запустили так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. К нему подключились уже около 7 тысяч работников правоохранительных органов и других "заинтересованных ведомств".

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что россиянам не стоит рассматривать криптовалюты как средства сбережения, так как они являются высокорискованным финансовым инструментом.