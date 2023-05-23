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Экономика

Минфин РФ не поддерживает использование криптовалют в качестве средств сбережения

30 мая 2023 15:39  [108] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что россиянам не стоит рассматривать криптовалюты как средства сбережения, так как они являются высокорискованным финансовым инструментом. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Ивана Чебескова, такие вложения подойдут гражданам, уже имеющим депозиты, ценные бумаги и недвижимость. При этом определенный риск по-прежнему сохраняется, так как волатильность криптовалют достигает 100-200%.

Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин добавил, что инвестирование в криптовалюты может попасть под санкции. Так, уже было заблокировано более 800 кошельков, имеющих отношение к России.

Напомним, осенью 2022 года Евросоюз ввел запрет россиянам на владение криптокошельками на территории стран-участниц ЕС.

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Теги:
криптовалюта Финансы
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