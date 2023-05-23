Минфин РФ не поддерживает использование криптовалют в качестве средств сбережения Экономика

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Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что россиянам не стоит рассматривать криптовалюты как средства сбережения, так как они являются высокорискованным финансовым инструментом. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Ивана Чебескова, такие вложения подойдут гражданам, уже имеющим депозиты, ценные бумаги и недвижимость. При этом определенный риск по-прежнему сохраняется, так как волатильность криптовалют достигает 100-200%.

Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин добавил, что инвестирование в криптовалюты может попасть под санкции. Так, уже было заблокировано более 800 кошельков, имеющих отношение к России.

Напомним, осенью 2022 года Евросоюз ввел запрет россиянам на владение криптокошельками на территории стран-участниц ЕС.