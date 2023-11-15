Маршрут А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, какими маршрутами общественного транспорта нижегородцы чаще всего пользовались в ноябре.
Так, среди автобусов лидерство в прошедшем месяце сохранил маршрут А-90. Также популярностью пользуются маршруты А-48, Т-45, Т-81 и Т-83.
Среди трамваев лидер также остался неизменным - маршрут №417. В топ-5 по популярности вошли трамваи № 3, 8, 21 и 27.
Маршрут №14 остается самым популярным троллейбусным маршрутом. Также в топ-5 троллейбусов попали маршруты №31, 13, 10 и 4.
Напомним, маршрут А-90 неизменно становится самым популярным автобусом Нижнего Новгорода с февраля 2023 года.
Ранее Михаил Першин объяснил причины задержки ремонта трамвайных путей в Сормове.
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