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Общество

Маршрут А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде

01 декабря 2023 10:27  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, какими маршрутами общественного транспорта нижегородцы чаще всего пользовались в ноябре.

Так, среди автобусов лидерство в прошедшем месяце сохранил маршрут А-90. Также популярностью пользуются маршруты А-48, Т-45, Т-81 и Т-83.

Среди трамваев лидер также остался неизменным - маршрут №417. В топ-5 по популярности вошли трамваи № 3, 8, 21 и 27.

Маршрут №14 остается самым популярным троллейбусным маршрутом. Также в топ-5 троллейбусов попали маршруты №31, 13, 10 и 4. 

Напомним, маршрут А-90 неизменно становится самым популярным автобусом Нижнего Новгорода с февраля 2023 года.

Ранее Михаил Першин объяснил причины задержки ремонта трамвайных путей в Сормове.

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Теги:
Общественный транспорт
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