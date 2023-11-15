Новое отделение МФЦ открыли в Городце Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое отделение МФЦ открыли в Городце на площади Пролетарской, 12. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, посетителям доступно более 200 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что отделение в Городце стало пятым по счету в регионе, которое открылось в этом году.

По словам главы Городецкого района Александра Мудрова, ранее жителям Городца для получения услуги необходимо было ехать в Заволжье. Теперь же это можно сделать гораздо удобнее, так как новое отделение располагается почти в центре города.

В новом отделении также оборудован сектор пользовательского сопровождения, где специалисты МФЦ могут помочь оформить заявку через портал "Госуслуги", даже если данная услуга не находится в ведении многофункционального центра.

Ранее сообщалось, что более 2,1 млн услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года.