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Новое отделение МФЦ открыли в Городце на площади Пролетарской, 12. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, посетителям доступно более 200 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что отделение в Городце стало пятым по счету в регионе, которое открылось в этом году.
По словам главы Городецкого района Александра Мудрова, ранее жителям Городца для получения услуги необходимо было ехать в Заволжье. Теперь же это можно сделать гораздо удобнее, так как новое отделение располагается почти в центре города.
В новом отделении также оборудован сектор пользовательского сопровождения, где специалисты МФЦ могут помочь оформить заявку через портал "Госуслуги", даже если данная услуга не находится в ведении многофункционального центра.
Ранее сообщалось, что более 2,1 млн услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года.
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