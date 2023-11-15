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Политика

Дума Дзержинска направит обращение к Глебу Никитину из-за ремонта проспекта Циолковского

01 декабря 2023 14:20  [67] Политика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты дзержинской Думы приняли решение направить обращение к губернатору Глебу Никитину из-за ремонта проспекта Циолковского.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, депутаты предлагают включать в состав приемочной комиссии представителей органов местного самоуправления, на территории которых осуществляется строительство, реконструкция или капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения. 

Отмечается, что данное предложение выдвинул депутат Евгений Минервин, его поддержали коллеги из комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Дополнительным поводом к направлению обращения стала ситуация с нарушением сроков и качества ремонта в этом году дороги по проспекту Циолковского, имеющей региональное подчинение. Ремонт производился в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". 

"У депутатов последние два года возникали претензии к качеству выполненных ремонтных работ дорог регионального значения. Поэтому появилось данное решение. Оно направлено на то, чтобы представители дум и администраций могли стать полноценными членами приёмочных комиссий с правом подписи. Такие полномочия  позволят им  не только констатировать недостатки, но и влиять на качество принимаемых работ", - отметил председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов.   

Кроме того, депутаты приняли положительное решение по установке мемориальной доски на фасаде здания школы №20 в память об Александре Попове, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине в декабре 2022 года. 

Также депутатский корпус поддержал передачу нескольких муниципальных помещений в безвозмездное пользование. Среди них - помещения на улице Урицкого,10, 12 и бульваре Победы, 14а. Первое передается ДКХ для использования в соответствии с целями деятельности учреждения, второе -  государственному учреждению "Центр координации проектов цифровой экономики", который обеспечивает работу системы вызова экстренных служб по номеру "112", а третье  - для нужд Свято-Успенского мужского монастыря.

Как сообщалось ранее, ГУАД отказался принять работы по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске.
 

 

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Теги:
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