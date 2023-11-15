Эксперт-мониторинг событий с 24 ноября по 1 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Европейский когнитивный диссонанс

Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов считает, что в странах Евросоюза идёт процесс осмысления плачевного положения Украины в рамках СВО и формируется мнение о невозможности добиться успеха военным путем, что показал саммит министров иностранных дел стран НАТО, прошедший 28-29 ноября в Брюсселе.

"Пессимизм и разочарование связаны не с сочувствием к Украине, а с осознанием того, что действующее политическое руководство США постоянно заставляет европейские страны повышать расходы на так называемый "сектор безопасности" под эгидой борьбы с Россией.

Анализ ключевых европейских СМИ показывает, что в странах Евросоюза активно осмысляется провал летнего контрнаступления Украины и невозможность добиться поставленных целей военным путем.

Такие выводы воспринимаются пессимистично не из-за Украины, а из-за избыточных трат, которые европейские страны вынуждены будут совершать на сектор безопасности и, фактически, гонку вооружений.

США под предлогом поддержки Украины уже мобилизовали бюджеты европейских стран на дополнительные и возрастающие расходы. Показательной, с точки зрения доминирующих настроений в странах Евросоюза, является реакция стран северной Европы на планы США милитаризировать Арктику, совершенно игнорируя РФ. Норвегия, Дания и другие вынуждены подчиняться, но в то же время пытаются продвигать повестку возобновления диалога с Россией как крупнейшей арктической державой. Аналогично и в крупных странах Евросоюза (Германия, Франция, Италия и др.) в общественном мнении все больше доминирует тезис о том, что военные действия между Россией и Украиной ведут к усилению влияния США на дела Евросоюза и по большому счету не отвечают национальным интересам ведущих европейских государств.

В этом плане рост антиамериканских настроений в этих странах есть следствие не столько усталости от Украины, сколько, прежде всего, осознание того, что в условиях прямой геополитической конфронтации с Россией США будут еще жестче подчинять страны Евросоюза своим геополитическим интересам.

Более того, возобновление военного противостояния Палестины и Израиля отчетливо показало потенциал гибридных войн против европейских демократий и уязвимость их положения. Неудивительно, что в этих условиях политический истеблишмент европейских стран не может предложить внятных моделей политического действия. С одной стороны, курс на нормализацию отношений с Россией жестко сдерживается США, а с другой, дальнейшее продолжение конфронтации чревато резким падением рейтингов правящих партий и утратой политической элитой управляемости общественными настроениями в странах Евросоюза. С учетом того, что в международном смысле субъектность стран Евросоюза ограничена, ситуация в дальнейшем так и будет находиться в колебательном режиме и малопродуктивных попытках совместить несовместимые противоречия".

Региональная тема – Земля Нижегородская - это знак качества

Эксперт "Минин-Центра", к.ист.н., доцент ИМОМИ ННГУ им Н.И. Лобачевского Вероника Беляева считает, что 2023 год для нижегородского туризма стал годом подведения итогов и формирования амбициозных планов. Туристический поток показал устойчивый рост: согласно предварительным данным, в этом году область посетило и ещё посетит более 4,5 млн человек, (в 2022 году – 3,9 млн туристов посетили область, из них 1,49 млн – Нижний Новгород). Если в 2018 году за пределами Нижнего Новгорода бытовало мнение, что в городе туристу больше одного дня делать нечего, то к 2023 году Нижний Новгород уверенно встречает возвратных туристов.

По итогам конкурса Ростуризма в 2022 году Нижегородская область получила на 2023 года грантовую поддержку в размере 255 млн для поддержки проектов в сфере туризма. Нижний Новгород и Городец получили гранты от Ростуризма на создание единого туристического кода в размере 184 млн руб. и 163 млн руб., соответственно. В целом, город и область привлекают для собственного развития значительные средства субсидий, грантов, инвестиционных проектов.

В 2022–2023 году Нижний Новгород является "Столицей детского туризма", молодёжной столицей России. В сентябре 2023 года Нижний Новгород избран "Культурной столицей" 2024 года.

Ведущим направлением в развитии туризма в регионе является культурно-познавательный туризм. Действительно лидерами по приёму туристов, помимо Нижнего Новгорода, являются древнейший город региона – Городец, село Владимирское и легендарное озеро Светлояр, столица хохломы – город Семёнов. Действительно городу и области есть что показать. Многие коренные символы и смыслы российской идентичности так или иначе связаны с Нижегородской областью.

Сокровищем Нижегородской области являются народные художественные промыслы. Не случайно на одном из недавних мероприятий министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил: "Художественные промыслы Нижегородской области – это основа культурного кода региона и весомый потенциал для дальнейшего развития по многим направлениям... Важно сохранять и развивать промыслы и на сельских территориях, и в крупных городах, ведь это одно из наших главных богатств". Нижегородская область остаётся лидером в этом направлении: на территории области в 27 местах традиционного бытования развивается 13 (из 15) видов производств НХП.

В 2023 году маршрут "С умыслом #PRОпромыслы", представленный экспертам ещё в августе 2022 года, получил статус национального туристского маршрута. Национальный туристический маршрут в соответствии по ФЗ-132 – это такой маршрут, который имеет особое значение для развития внутреннего и въездного туризма. Создание таких маршрутов имеет целью сделать путешествия по России более интересными и комфортными. Включение того или иного маршрута в число Национальных туристических маршрутов – это знак качества, гарантия его соответствия самым высоким требованиям. Разработка маршрута стала результатом совместной работы представителей турбизнеса, Фонда развития народных художественных промыслов, муниципалитетов и правительства региона. Он объединил известные туристские локации: Нижний Новгород, Городец, Семенов и Воскресенский район.

Туристская инфраструктура города дополняется указателями, малыми архитектурными формами, макетами памятников скульптуры и архитектуры, снабжёнными тифлокомментариями. В качестве примера хочется отметить изменения на улице Кожевенной, которая до недавнего времени оставалась поразительно депрессивной локацией у подножия нижегородской цитадели. Ныне, это зона с хорошими пешеходными дорожками, информационными стендами, тематическими МАФ, гостиницей, рестораном и кафе.

Из значимых событий, меняющих облик и восприятие Нижегородской области, стоит отметить завершение преобразования центральной части Арзамаса: появилась пешеходная улица, Соборная площадь стала пешеходной (а не парковкой автобусов и автомобилей), открыли смотровые площадки и многое другое. Хотя есть элементы благоустройства, которые несколько удивляют, например, панно с изображением Воскресенского собора Арзамаса на смотровой площадке, которое вмонтировано в асфальт… и рядом с ним информационные стенды, чтобы ознакомится с которыми, нужно встать на изображение храма…

В этом году закрыта для посещения туристами и экскурсантами ещё одна знаковая локация Нижегородской области – музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино". На протяжении многих десятилетий усадьба в Большом Болдино была одним из обязательных мест для посещения, особенно в осеннее время. Однако стоит отметить, что территория и экспозиции давно нуждались в модернизации в соответствии с современными требованиями отрасли. Будем надеяться, что работы завершатся в срок.

Выгодным образом выделяет Нижний Новгород активное развитие речных путешествий. Всё лето по Волге и Оке курсировали "Валдаи", на город можно было взглянуть, прокатившись на "Соталии", а осенью первый рейс совершил "Метеор". И сейчас выскажу субъективное мнение, однако взгляд на Волгу с высокой набережной фиксирует всё больше и больше судов, что идут по ней.

Особое значение придаётся развитию детского туризма. Детские группы знакомятся с городом, увозя неповторимые эмоции. Отдельно можно отметить интересный проект обмена поездками между Нижним Новгородом и Волгоградом. В феврале 2023 года отмечалось 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. В Нижнем Новгороде, как и по всей стране, были организованы мероприятия, однако они не давали понимания произошедших событий, их реального значения. Подобный туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград" поможет школьникам в полной мере осознать важность событий времён Великой Отечественной войны. Однако результативность этого проекта можно будет оценить позднее.

Как и ранее локомотивом развития туризма в регионе остаются событийные программы. Успешность этого направления и высокий уровень реализации подтверждается не только отзывами нижегородцев и гостей города, но и профессиональным сообществом. В рамках окружного этапа XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards для Приволжского и Уральского федеральных округов от Нижегородской области в финал вышли 15 проектов из Нижнего Новгорода, Чкаловска, Городца и Бутурлино, пять проектов получили гран-при. Как и в прошлом году финал прошёл в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки.

Для гармоничного развития туризма важным является параллельное развитие всех его составляющих. В последние годы туристы всё чаще интересуются гастрономическими достопримечательностями города и области. В последние годы уровень информированности, а следовательно, запросов гостей города однозначно выросли. Если 7-10 лет назад турист мог удовлетвориться приобретением продукции местных производителей, то теперь всё чаще возникает запрос на посещение знаковых точек питания. Однозначно можно сказать, что в городе нет недостатка в кафе / ресторанах и других точках общественного питания на разный вкус и кошелёк. Вместе с этим гастрономические мероприятия дают толчок к развитию данного направления.

Например, ресторан "Кусто" занял первое место в рейтинге лучших ресторанов Центрального региона по версии Национальной премии WHERETOEAT Center 2023, второе место занял также Нижегородский ресторан – "Yale" . Среди победителей и призёров звучали и другие локации города.

В регионе развиваются и другие не менее значимые виды туризма: деловой, промышленный, экологический, агротуризм и т. д.

Можно отметить активное представление возможностей Нижегородской области на международных площадках. Среди потенциальных партнёров в этом направлении Китай, Бразилия, Шри-Ланка, Узбекистан, Белоруссия и другие регионы.

Столь интенсивное развитие отрасли отражается и, например, в выделении номинации "туризм" в самостоятельную в рамках премии Нижнего Новгорода. Премия отметила своё 30-летие, ранее туризм был совмещён с краеведением в одну номинацию. В 2023 году победителем стал проект развития культурного туризма "Миллионка".

26 ноября Нижегородская область первой из регионов Приволжского федерального округа представляла свои достижения и возможности в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Презентация показала высокий уровень вовлечения различных участников рынка туристических услуг в презентацию региона.

При этих, в целом, позитивных тенденциях развития туристической индустрии в городе и области, остаются и некоторые проблемные точки, например: недостаточность номерного форда в пиковые даты. Проектирование новых коллективных средств размещения во многом сдерживается сохраняющейся сезонностью туризма в Нижнем Новгороде. В 2023 году были сделаны определённые шаги для наращивания номерного фонда. Из "вечных" проблем можно отметить явный недостаток парковочных мест для туристического транспорта, несмотря на выделение парковки на пл. Минина и Пожарского; туалетов; навигации и т. д. Если в 2022 году гости города фиксировали сложность приобретения сувенирной продукции в районе ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной, то этим летом эта проблема была частично снята. С июля по октябрь на этой территории вновь работала ярмарка "Секреты мастеров". Её посетило более 140 тыс. человек, причём это не только туристы. С начала октября ярмарка была перенесена на пл. Горького. В случае, если ярмарки станут традиционными, можно надеяться на расширение ассортимента сувенирной продукции, уникальной для Нижегородской области.

Высокая интенсивность развития отрасли в Нижегородской области заставляет профессиональное сообщество не расслабляться. Несмотря на заданную высокую планку, ещё есть направления, в рамках которых только предстоит сделать смелые шаги.

Муниципальная тема – Педагогические идеи Л. Толстого

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев подчеркивает, что в России продолжается год педагога и наставника. В своих материалах эксперты "Минин-Центра" уже обращались к деятельности великих отечественных педагогов таких, как А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский и С.А.Рачинский. Сегодня познакомим читателей с педагогическими идеями выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910). Как известно Л. Толстой внес, говоря современным языком, инновационные для своего времени, идеи в образовательный и воспитательный процесс.

Л. Толстой уже с молодых лет увлекся и в дальнейшем посвятил огромную часть своей жизни вопросами воспитания и образования простых крестьянских детей. Уже в 1959 г. он открывает в своем родовом имении Ясная Поляна школу для сельских ребят. Ему тогда ему было всего 31 год. Как и его современники С. Рачинский и В. Сухомлинский, Л. Толстой считал, что школьным образованием должны быть охвачены все слои российского общества, независимо от их социального статуса.

Педагогическая система Л. Толстого кардинальным образом отличалась от общепринятых методов преподавания тех времен. В своей воспитательной работе Л. Толстой полностью отказался от системы наказаний, в том числе и физических, которая в те времена процветала в церковно-приходских школах, где учились тогда крестьянские дети. В его педагогической системе был провозглашен принцип свободного общения ученика с преподавателем, при котором ученик мог совершенно свободно излагать свои мысли, вести абсолютно непринужденную беседу со своим учителем. Именно при таком подходе, по мнению Л. Толстого, ученик мог учиться думать, стремился доказывать свою точку зрения, а следовательно, заинтересовывался процессом обучения. Как следствие, и у него формировались мыслительные способности, что являлось одним из важнейших результатов в процессе образования, по мнению Л. Толстого.

В его школе преподавались следующие дисциплины: чтение, письмо, арифметика, природоведение, история, география, пение и ряд других предметов. Л. Толстой сам вел некоторые уроки, например по истории, математике и физике. В школе Л. Толстого, как и С. Рачинского, практиковался не только теоретический способ подачи материала, но и оттачивались практические навыки. Так, занятия в классе чередовались с играми, прогулками на свежем воздухе, занятиями физкультурой. Учебный день в школе Л. Толстого делился на две части. С утра были обычные занятия в классе, а после обеда время посвящалось творчеству: пению, чтению стихов, рисованию, занятию лепкой и т.д. При школе был свой земельный участок, на котором дети проводили практические занятия, приобретали навыки, которые могли бы пригодиться им в дальнейшей жизни.

Однако, школа Л. Толстого просуществовала недолго – всего два с небольшим года, по приказу властей она была закрыта, так как обучение в ней велось не по тогдашним стандартам. Однако Л. Толстой не бросил свою педагогическую деятельность. С 1862 г. он начал издавать журнал "Ясная поляна", который был посвящен вопросам воспитания и педагогики, и где был напечатан основной труд Л. Толстого, в котором он раскрывал свои идеи по вопросам педагогики: "Воспитание и образование". В этой, достаточно объемной работе, автор опять-таки отстаивает свои идеи свободного воспитания, без всякого принуждения и насилия над детьми. Понятно, что и данный журнал был закрыт уже на 20 номере.

Но и после этого, Л. Толстой не отходит от своих педагогических экспериментов. В 1872 г. выходит первая в России книга для детей "Азбука" под редакцией самого писателя. В этой книге были собраны лучшие русские народные былины, сказки, пословицы, басни, поговорки. "Азбука" Л. Толстого состояла из четырех книг. Первая книга представляла собой собственно азбуку, кроме этого здесь были собраны тексты для самого простого чтения, а также задачи по арифметике. Три оставшиеся книги, которые можно назвать современным языком как хрестоматии. Именно здесь был набор популярных рассказов по истории, химии, географии, природоведению и т.д. Материал был предназначен для простой крестьянской среды. В "Азбуке" Толстого не нашлось места для изучения "Закона Божьего", церковных догматов и т.д. Именно эта книга стала первым светским учебником для детей. "Азбука" имела огромный успех, поэтому за ней последовала "Новая азбука", которая только при жизни писателя выдержала более 30 изданий.

Подводя итог этого небольшого рассказа о педагогической деятельности Л. Толстого, можно с уверенностью говорить о том, что его педагогические идеи оказали огромное влияние на дальнейшее развитие отечественной образовательной системы.

В заключение хотелось бы привести две педагогические цитаты Л. Толстого, которые являются актуальными и в наше время:

"Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко, и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему признанию";

"Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать – он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам – он совершенный учитель".