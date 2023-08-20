Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 августа 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин -центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – БРИКС- шанс для мира на справедливость и развитие

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к. филос. н. Владимир Киреев считает, что БРИКС является знаковым выражением главных тенденций в современном мировом устройстве, и прошедший в Йоханнесбурге 15 саммит это демонстрирует. В большинстве стран не Западного мира, то есть у абсолютного большинства населения планеты, очевиден запрос на альтернативные интеграционные проекты. Длинный список желающих присоединиться стран и огромное внимание в мировых СМИ являются доказательством того, что инициатива пяти стран о создании альтернативного центра развития выражает "дух времени".

Реакция на эту инициативу бывает диаметрально противоположной. Если у стран глобального Юга существует огромный запрос на альтернативу Западу, и люди выражают поддержку инициативам БРИКС, то в странах коллективного Запада очевидно нескрываемое раздражение и обеспокоенность успехами конкурирующего проекта.

Есть и желающие сбежать с давшего крен корабля "коллективного Запада". Так Франция ищет механизмы возвращения в высшую лигу мировой политики. Таким инструментом президент Макрон видит для себя БРИКС. Отсюда его просьба о приглашении на саммит в ЮАР 22-23 августа, где Макрона и соответственно Францию не захотели видеть. По сути, причина отказа - это низкая самостоятельность французского президента и соответственно Франции, которые одновременно претендуют на статус великой державы и в то же время боятся ослушаться приказов и инструкций из Вашингтона. Напомним, что Франция не смогла реализовать инициативу о полноценной субъектности Европейского Союза, остающегося по сей день бессильным придатком англосаксонского мира и США.

БРИКС сегодня уже de facto является значимым элементом мировой политической и экономической системы, это видно по реакции лидеров ведущих стран, мировой общественности, крупнейших СМИ. Одновременно БРИКС остаётся эфемерной организацией, существующей "на честном слове" руководителей пяти стран, во многом это симулякр, транслируемый в массовое сознание, подкрепляемый волей харизматичных политиков, увидевших перспективу в прогнозе аналитика Goldman Sachs Джима О*Нила в далёком 2001 и воплощенной Владимиром Путиным в 2006 в ходе Петербургского международного экономического форума в организацию.

Несмотря на то, что прошло уже много лет с момента возникновения сначала БРИК, ставшего позднее БРИКС, она до сих пор не обладает сложившейся формальной структурой, действенными инструментами для реализации заложенных в её основании идей и во многом напоминает самое черновое рамочное соглашение, которое действует много лет почти полностью "на честном слове" по воле лидеров пяти стран. Из инструментов, которые всё же были запущенны в работу можно назвать инвестиционный Новый банк развития БРИКС, ряд механизмов взаиморасчётов в национальных валютах, позволяющих избежать противодействия со стороны США и ЕС, а именно это интересует элиты стран стремящихся присоединиться к БРИКС.

Когда дело приобретает совсем невыгодный для США и ЕС характер, коллективный Запад организует прямую интервенцию для защиты своих экономических и политических интересов. При этом ООН практически не реагирует на просьбы о защите со стороны бедных и уязвимых стран.

Несмотря на публичные декларации, после распада Варшавского договора и СССР интересы не Западных стран остаются без малейшего внимания, их интересы защищать некому и негде. Для таких стран единственный шанс найти ресурсы для развития и защиту - это присоединение к БРИКС. Со всеми слабостями и недоработками в современном мире БРИКС - это единственная надежда на безопасность и справедливую защиту в современном мире для "развивающихся стран".

Почему же такая перспективная и очень необходимая для огромной части населения планеты организация находится так долго в зачаточном состоянии? Есть несколько вариантов ответа в сложившейся ситуации.

Во-первых, когда БРИКС создавался, его участники в большинстве случаев питали надежды на вхождение в привилегированный "Западный клуб", а альтернативное объединение рассматривали только как вспомогательную структуру для решения тактических вопросов. Например, для увеличения собственного веса на мировой арене. Потом как способ торговли об особых отношениях с "глобальным Западом", желая попасть за стол переговоров как раз к этому самому Западу, шантажируя его риском утраты влияния за счёт появления серьёзного конкурента.

Однако ситуация со временем поменялась. Запад становился всё более проблематичен, экономическая и социальная ситуация в самих "развитых" странах ухудшалась, качество управления падало и сами Западные страны, прежде всего США и их ближайшие сателлиты, вели себя всё более нагло и заносчиво. Вместо эфемерных обещаний интеграции, инвестиций и технологий они начали говорить об экономической, технологической и политической конкуренции с не Западными странами, о необходимости ограничивать доступ к самым перспективным технологиям и отраслям, сдерживать развитие не Западных стран.

Это не могло пройти незамеченным для элит глобального Юга и вызывало нарастающую ответную реакцию и желание защитить своё право на развитие. В этой атмосфере разочарования в обещаниях и ценностях США и Ко начался всеобщий поиск альтернативных институтов развития и безопасности. Единственным доступным инструментом в настоящее время является БРИКС.

БРИКС далеко не идеален -но во многом из-за того, что его институты и проекты находятся на ранней стадии формирования, этот альтернативный блок обращён именно к странам, которые оказались брошены на произвол судьбы, либо прямо ограблены пресловутым коллективным Западом.

Одной из причин неразвитости структуры БРИКС является стремление сохранить суверенитет стран участниц объединения.

К тому же у некоторых стран БРИКС есть противоречия друг с другом, а кроме того, все участники отстаивают прежде всего свои интересы, что делает их поведение эгоистичным.

Всё же, в настоящее время БРИКС оказывается всё более действенным механизмом для защиты национальных интересов всех стран участниц, помогая избегать технологического и экономического надзора и политического давления со стороны Запада. БРИКС является крайне удобным механизмом для поиска новых рынков, инвестиций, обмена технологиями, для прямых сделок в национальных валютах.

Всё это делает наши экономики более защищёнными от давления, сокращает издержки на использование западных финансовых инструментов и торговых площадок, укрепляет национальные валюты стран БРИКС.

Третье предположение, что все слабости современной организации БРИКС лежат в непроработанности механизмов функционирования государств, финансовых институтов - и вообще недостаточное понимание, как необходимо работать с международными организациями у стран участниц, а вовсе не злонамеренное решение или формальное отношение к БРИКС.

Организация уже стала значимым феноменом, более 40 стран стремятся присоединиться к ней, что говорит о сложившемся уровне влияния и привлекательности. На прошедшем 15-м саммите в Йоханнесбурге принято решение о приёме с 1 января ещё 6 стран: Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Как будет проходить приём новых членов в организацию и включение в работу пока не ясно, механизм создаётся "по ходу дела".

Ситуация сегодня создаёт крайне благоприятную конъюнктуру для БРИКС, данный интеграционный проект очень важен для мира сегодня, но это же означает, что он не может оставаться формальной структурой, существующей "от форума до форума", ему необходимо создавать рабочие органы и решать практические задачи.

Направления работы для БРИКС достаточно подробно описаны и ранее и подтверждены на саммите 22-24 августа Йоханнесбурге ЮАР: забота о мире, предотвращение войн, справедливость и инклюзивность в международных отношениях, доступ к технологиям и инвестициям, развитие национальных валют и независимых от Запада средств обмена платежами.

В продолжение - Индия предложила совместную работу над освоением Космоса. Также обговаривалась помощь в доступе к Искусственному Интеллекту, гарантии безопасности, совместная работа над реформированием Совета Безопасности ООН и расширение состава Большой 20-ки. Большинство задач носят вполне реалистичный и решаемый характер. Если БРИКС сможет встать "на ноги" и из организации, вызывающей общую надежду у глобального Юга, превратиться в средство реального улучшения ситуации в мире - то выиграем от этого все мы, все жители Земли.

Региональная тема – Содержание объектов благоустройства



Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов подчеркивает, что эксперты Регионального отделения ОНФ во исполнение поручения лидера Общероссийского народного фронта, президента РФ Владимира Путина продолжают мониторить социальные объекты, объекты благоустройства в Нижегородской области.

В ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2017 года территории нашего региона, города и других населённых пунктов кардинально преобразились в лучшую сторону. По мнению многочисленных туристов, гостей областного центра, Нижний Новгород стал ещё более красивым, многочисленные парки, скверы, набережные и другие объекты благоустройства украсили областную столицу.

Вместе с тем, результаты мониторинга социальных объектов, объектов благоустройства в области в 2023 году показывают, что вопросы повышения качества строительства, организации надлежащего строительного контроля, содержания благоустроенных объектов, и, в первую очередь, общественных пространств, до сих пор в полном объёме не решены.

Вэтом мы убедились, например, в р. п. Велетьма городского округа город Кулебаки в апреле этого года. В день мониторинга эксперты народного фронта на территории строящегося детского сада в котловане, в котором размещены две противопожарные емкости, увидели обрушившуюся подпорную стенку, на хозпроездах были установлены пешеходные бордюры, подвал был подтоплен водой. При этом строительные работы не выполнялись, несмотря на то, что строители опоздали со сроком ввода детсада в эксплуатацию на целый год. Экспертами народного фронта были выявлены и другие недостатки. Возникает вопрос, а где была администрация как заказчик строительства детсада?

Много строительных недостатков было выявлено в зоне отдыха вокруг озера Силикатного в Ленинском районе Нижнего Новгорода, которая была благоустроена в 2021 году, на что было потрачено 20 млн бюджетных средств. В итоге эксперты увидели вывернутые из грунта вместе с бетонным основанием урны. Острые бетонные основания у игрового оборудования и у мест для отдыха были выше уровня грунта. Игровое оборудование из бревен было разукомплектовано, на детской песочнице торчали расщепленные бревна, все это представляло опасность для здоровья отдыхающих.

В Арзамасе в зоне отдыха "Пляж пруда 408 км" эксперты Народного фронта увидели брошенное игровое оборудование с острыми концами, которое должно было быть вывезено ещё в прошлом году, заросшую густой травой территорию пляжа, открытый колодец около пешеходной дорожки, не вывезенные с территории пляжа вывернутые ураганом корни и пни.

В деревне Истомино Балахнинского муниципального округа после капитального ремонта крыши дома №59 по ул. Генерала Маргелова квартиры стало проливать. До капитального ремонта крыши дома пролитий квартир через кровлю не было. Эксперты ОНФ в ходе мониторинга на крыше вышеуказанного дома выявили много недостатков, именно: система наружного водостока строителями была демонтирована, дождевая вода через короткие свесы попадает в пространство между утеплителем и стеной в жилые помещения. Выявлены и другие недостатки.

Таких примеров можно привести множество. Возникают резонные вопросы:

- как был организован строительный контроль в ходе выполнения работ;

- как организовано содержание уже благоустроенных объектов.

В ходе встреч и бесед со специалистами, со строителями убеждаешься, что теоретически система строительного контроля в ходе выполнения строительных работ сформирована, система содержания объектов благоустройства тоже имеется, однако нередко качество выполнения строительных работ очень низкое, а содержанием объектов благоустройства вообще никто не занимается. В этом эксперты народного фронта убедились.

Анализируя сложившуюся ситуацию, эксперты ОНФ считают, что главная вина выявленных строительных недостатков ложится на заказчиков объектов строительства и благоустройства, прежде всего, на органы местного самоуправления, которые часто выступают заказчиками и как никто другой должны быть заинтересованы в качестве строительства и содержании.

Алгоритм обустройства территорий следующий: прошёл аукцион, выбрали подрядную организацию на выполнение строительных работ, назначили строительный контроль - и всё, на стройку никто не является или должностные лица являются очень редко.

Именно так все было, например, в Арзамасе. В этом городе зону отдыха "Пляж пруда 408 км" отдали в управление Службе городского хозяйства. Данная служба заключила контракт на содержание пляжа с подрядной организацией и, такое ощущение, что про данную зону отдыха время забыли.

Аналогичная обстановка была в Ленинском районе Нижнего Новгорода в отношении зоны отдыха вокруг озера Силикатного.

О результатах выездных мониторингов эксперты ОНФ информируют министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, глав местного самоуправления и, как правило, строительные недостатки на объектах оперативно устраняются

Однако факты ненадлежащего строительного контроля на строящихся объектах, объектах капитального ремонта, объектах благоустройства, некачественного их содержания по-прежнему выявляются. Органам местного самоуправления на местах необходимо продумать системные меры для их устранения с индивидуальной ответственностью.

Муниципальная тема – Макаренко – педагог и наставник



Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев в преддверии 1 сентября, когда все школы откроют двери, отмечает, что 2023 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Эксперты "Минин-центра" уже обращались к двум выдающимся отечественным педагогам: К.Д. Ушинскому и

В.А. Сухомлинскому.

Рассмотрим педагогические принципы воспитательной работы ещё одного выдающегося педагога и наставника - Антона Семёновича Макаренко (1888 – 1939). Именно Макаренко, наряду с тремя другими педагогами - Марией Монтессори, Джоном Дьюи и Георгом Кершентейнером - был признан организацией ЮНЕСКО одним из лучших педагогов мира.

Антон Макаренко родился в Полтавской губернии в семье рабочего железнодорожника, который позднее стал начальником железнодорожной станции. Он окончил начальную школу, затем четырёхклассные курсы (говоря современным языком – среднюю школу). Причём окончил их с отличием и с множеством благодарностей и почётных грамот. В конце учебы у Антона Макаренко сложилось твёрдое убеждение, что он посвятит свою жизнь педагогике, и в 1914 году - в самом начале Первой мировой войны - он становится студентом Полтавского учительского института, а закончив его, начинает заниматься педагогической работой.

Вся его воспитательная деятельность была сосредоточена на работе с трудными подростками в трудовых колониях, которых было большое количество после мировой и гражданских войн. Принципы, на которых строилась педагогическая система Макаренко, актуальны и сегодня.

Первый принцип – это необходимость трудового воспитания. По мнению Макаренко, одним из основных правил воспитательной работы долен стать факт того, что ребёнок должен не только трудиться, но и видеть результат своего труда. Причём этот результат должен иметь материальное выражение.

В колонии, где работал Макаренко, подростки получали заработную плату, которую направляли на содержание собственного театра, организацию культурно-массовых мероприятий и т.д.

В коммуне был построен завод по производству различных инструментов. То есть уже к 18 годам воспитанник получал профессию, которая могла обеспечить его в жизни. Кстати, совсем недавно был принят закон о необходимости трудового воспитания в российских школах. Хотелось бы, чтобы это было не пустой формальностью.

Второй принцип воспитательной системы Антона Макаренко – коллективизм. "Воспитание личности в коллективе и через коллектив – главная задача воспитательной работы". Именно в коллективе человек ощущает себя как участника процесса в общем деле. Через коллективное воспитание передаётся опыт от старших поколений к младшим, проявляется забота о тех, кому она необходима. Более того, в коллективе все поступки человека как плохие, так и хорошие расцениваются как общее дело. Дух коллективизма соответствует и традиции русской цивилизации.

Ещё один принцип, вытекающий из предыдущего, - традиционализм. Именно через традиционные нормы и ценности передается положительный опыт от одного поколения к другому. Воспитанники Антона Макаренко передавали эти традиции уже и в своей жизни.

Следующий принцип системы Макаренко - авторитет воспитателя. Учитель должен показывать собственным примером, как правильно себя вести. По его мнению, преподаватель может быть добрым или суровым, но он должен "гореть" своим делом. Ученики обязательно признают в нём авторитет и пойдут за ним. Данный принцип актуален как никогда в наше время. Сегодня процесс воспитания отдаётся няням, репетиторам, кружкам и секциям. Родители же во многом теряют авторитет в глазах ребёнка.

Ещё одним принципом в системе Макаренко является определение перспективы. Одной из главных задач воспитателя является формирование видения ребёнком своей жизни - то есть определить, каков будет результат его деятельности.

Макаренко градировал перспективы как близкие, среднесрочные и долгосрочные. Первые нужны для детей младшего возраста. Это может быть поход в кино, на концерт и т.д. Среднесрочные перспективы – это то, что человек может получить после определённого этапа своей жизни: например, после окончания учебного года - как провести свои каникулы и т.д. Ну и наконец, дальняя перспектива – это перспектива для всей организации, для всего учреждения. Задача воспитателя в таком случае – правильно поставить цели, чтобы ребенок стремился к ним.

Идеи Антона Макаренко были незаслуженно забыты в наше время в нашей стране. Однако его идеи пользуются популярностью за рубежом. В частности, в Японии его книги издаются миллионными тиражами. Идеи Макаренко получили новые наименования - "тимбилдинг", "мозговой штурм", "мотивирование сотрудников" и др. Сегодня все эти активности применяются в работе российских компаний. Однако мало кто знает, что эти идеи были предложены как раз Антоном Макаренко.

Надо сказать, что Макаренко был не только воспитателем и педагогом, но ещё оставил нам достаточно обширное литературное наследство. Его произведения "Флаги на башнях", "Педагогическая поэма" и другие были высоко оценены Максимом Горьким.

В 80-е годы прошлого столетия было издано восьмитомное собрание сочинений Антона Макаренко, и сегодня необходимо переиздать его труды, так как они являются актуальнейшими на современном этапе развития России.