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Общество

Восстановление трех исторических домов идет в квартале церкви Трёх Святителей

01 декабря 2023 17:00  [71] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин в своем Telegram-канале рассказал о ремонтных работах в исторических домах квартала церкви Трёх Святителей. 

Согласно информации, в настоящее время в собственности АНО "АСИРИС" находятся 5 домов. Сейчас ремонт идет в домах № 18, 38 и 40 по улице Короленко.

Проекты работ в домах №3 по улице Славянской и №30 по улице Короленко проходят государственную экспертизу для утверждения технических решений. Ремонт в них планируется начать в 2024 году.

До конца года в собственность АНО "АСИРИС" перейдут еще 6 домов: № 17, 28, 15, 42 по улице Короленко, № 22 и 22б по улице Новой. Это позволит начать работы по ремонту и приспособлению к современным условиям во всех домах квартала церкви Трёх Святителей.

Также Илья Лагутин сообщил, что по итогам третьего потока "Лидеров наследия" будет разработан проект развития территории Студеного квартала.

Ранее сообщалось, что еще семь исторических домов в Нижнем Новгороде продали инвесторам.

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Теги:
ОКН Реставрация
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