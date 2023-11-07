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Общество

Пять проектов развития исторических территорий представили нижегородские участники проекта "Лидеры наследия"

08 ноября 2023 15:46  [72] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять проектов развития исторических территорий представили нижегородские участники образовательного проекта "Лидеры наследия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, команды из пяти муниципалитетов региона: Дзержинска, Лукоянова, Вачи, Павлова и Починок создали и показали творческие бизнес-проекты развития исторических территорий.

В число представленных проектов вошли:

Починки – туристический кластер "Конная слобода. Конь-машина" с реставрацией зданий и благоустройством территории Конного завода и ипподрома; Дзержинск – проект развития парка советского периода; Лукоянов – проект "Трактир Агеева. Туристическое развитие исторического центра города", связанный со знаковым событием, произошедшим осенью 1830 года, – посещением трактира Александром Пушкиным; Вача – проект "Наследие Кондратова. Развитие исторического центра рабочего поселка Вача"; Павлово – программа туристического развития исторического центра "Достояние павловских мастеров. Павлово – город замков и замков".

Проекты оценивала представительная экспертная комиссия, в состав которой, в том числе, вошли заместители губернатора Нижегородской области Егор Поляков и Олег Беркович, заместитель руководителя регионального управления госохраны ОКН Игорь Петров, исполнительный директор регионального отделения "Опора России" Татьяна Железнова, декан факультета Высшей школы искусств и дизайна ННГУ Елена Шлиенкова, директор АСИРИСа Илья Лагутин, директор АНО "Институт развития городской среды нижегородской области" Дарья Шорина и другие эксперты.

По словам Олега Берковича, представленные проекты получились разными.

"Какие-то проекты – законченные, у них абсолютно понятная функция. Благодаря этому территории уже сейчас можно начинать перезапускать. Некоторым участникам я бы предложил проработать проекты с ИРГСНО, Институтом развития агломераций Нижегородской области, АСИРИСом и объединять усилия с соседними муниципалитетами. Павлову и Ваче, к примеру, нужно развиваться вместе, приумножая все свои возможности", - отметил он.

"Наша задача – объединить усилия и скоординировать всех участников процесса, чтобы сформировать концепцию комплексного развития исторической территории. Но на этом работа только начинается. Планируем по каждому проекту составить "дорожную карту". Обеспечим координацию этой работы на уровне правительства области", – сказал Егор Поляков.

Директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин отметил, что образовательная программа "Лидеры наследия" выходит на федеральный уровень, она была представлена на всероссийской научно-практической конференции по сохранению наследия "Львовские чтения" в Астрахани. 

Ранее сообщалось, что шесть исторических домов планируется отремонтировать в Городце.

Ранее волонтеры АНО "АСИРИС" отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе.

Также сообщалось, что мэрия Арзамаса, "АСИРИС" и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие.

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