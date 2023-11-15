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Общество

Нижегородцы приглашаются принять участие в конкурсе этнического видеоконтента «МЫ»

03 декабря 2023 13:30  [36] Общество

Нижегородцы приглашаются принять участие в конкурсе этнического видеоконтента «МЫ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Организаторы III Всероссийского конкурса этнического видеоконтента «МЫ» сообщили о начале конкурса. Заявки на участие принимают до 31 декабря 2023 года на сайте https://мыконкурс.рф/

К участию в конкурсе допускаются не только граждане России, но и жители стран СНГ, БРИКС и ШОС, а также иностранцы, проживающие в нашей стране и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Работы принимаются как от творческих коллективов, теле- или киностудий, так и от отдельных авторов. Всем соискателям предлагается снять ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народов, проживающих на территории нашей страны. Конкурсанты должны представить не более двух работ в одной или нескольких номинаций.

В этом году основными темами конкурса являются — «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность». Победителей определят в 5 номинациях : «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеорепортажные ролики»; «Видеоклипы» и «Документальный ролик».

Работы любителей и работы профессионалов эксперты будут оценивать отдельно. Также, в рамках проекта состоится зрительское онлайн-голосование. Выбрать лучший ролик можно будет на платформе образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» с 1 по 31 мая 2024 года. Победитель станет известен на церемонии награждения в июне следующего года.

Отметим, что организаторами Всероссийского конкурса этнического видеоконтента «МЫ» выступают межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов Евразии, Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых», Дом народов России, Первый российский национальный канал.

Ранее сообщали, что в Нижегородской области проходит голосование за номинантов премии "Лучшие в спорте-2023».

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Теги:
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