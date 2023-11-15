Безбилетников в Нижнем Новгороде в ноябре чаще всего выявляли на маршруте А-8 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о статистике работы нижегородских контролеров в ноябре.

Согласно информации, за прошедший месяц меньше всего случаев неоплаты проезда было зафиксировано в автобусах А-19, А-41, А-63.

Также отмечается дисциплинированность пассажиров троллейбусов № 9, 12 и 15, трамвая №8.

Больше всего "зайцев" в ноября выявили на автобусных маршрутах А-8, А-43, А-51 и А-40, троллейбусных маршрутах № 13 и 31.

Напомним, в октябре больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1.

Ранее сообщалось, что маршрут А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде.