Безбилетников в Нижнем Новгороде в ноябре чаще всего выявляли на маршруте А-8

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о статистике работы нижегородских контролеров в ноябре.
Согласно информации, за прошедший месяц меньше всего случаев неоплаты проезда было зафиксировано в автобусах А-19, А-41, А-63.
Также отмечается дисциплинированность пассажиров троллейбусов № 9, 12 и 15, трамвая №8.
Больше всего "зайцев" в ноября выявили на автобусных маршрутах А-8, А-43, А-51 и А-40, троллейбусных маршрутах № 13 и 31.
Напомним, в октябре больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде в октябре выявили в автобусе А-1.
Ранее сообщалось, что маршрут А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде.
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