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Общество

Морозы до -24...-29° придут в Нижегородскую область на этой неделе

04 декабря 2023 10:28  [82] Общество

Фото: Светлана Шуга

Накануне Нижегородскую область накрыли мощные снегопады: их спровоцировал снежный циклон "Оливер", атаковавший междуречье Оки и Волги. Как рассказали в центре "Фобос", это редкий тропический атмосферный вихрь, который приходит в Европу раз в 2-3 года и приносит небывалые снегопады. На наш регион пришлось от 10 до 16 мм осадков.

В начале рабочей недели остатки снеговых облаков циклона ограничат выхолаживание приземного слоя атмосферы. Но под влиянием антициклона облака постепенно рассеются, и ожидаются уже 20-градусные морозы, а на севере области в ночные часы - до -27...-29°С. Так, по прогнозу Гидрометцентра России средняя декадная температура воздуха с 1 по 10 декабря по Нижегородской области ожидается –11...–14°С, что на 6-7°С ниже средних многолетних значений (норма –5...–7°С).

Сегодня днём ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер западный до 4 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Днём термометры покажут -7...-9°, ночью -10..-11°. Всё так же будёт идти небольшой снег, местами дымка.

5 декабря, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, умеренный - в пределах 2-3 м/с. Днём -10...-11°, ночью до -13°.

Начиная со среды и до конца недели, нижегородцев ждут относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами и повышенным атмосферным давлением. Ежедневно температура будет опускаться на несколько градусов: если в среду днём прогнозируется -13...-14°, то в пятницу - уже -19...-21°. Ночью температура будет опускаться до -20...-24°.

В выходные будет солнечно и холодно: -20...-22° днём, -22...-24° ночью. Атмосферное давление поднимется до 770-774 мм рт.ст.

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Теги:
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