Онлайн-запись на приём появилась в нижегородских госветклиниках

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В Нижегородской области стал доступен сервис предварительной онлайн-записи на амбулаторный приём в государственные ветеринарные учреждения.
Как отметил председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов, внедрение функции онлайн-записи в клинику стало очередным шагом на пути к цифровизации ветеринарной системы региона.
Стоит отметить, что с 2021 года ветеринары начали вести электронные амбулаторные карты всех животных, которые поступают к ним на приём. Так, ежемесячно вносятся сведения о приёме 10-15 тысяч пациентов. К настоящему времени в систему внесены сведения о более чем 300 тысячах животных. Доступ к электронным картам есть у всех нижегородских государственных ветеринарных организаций.
Цифровизация процессов позволяет не только систематизировать работу службы, но и равномерно распределять нагрузку на учреждения, а также сократить время ожидания в очереди.
Сервис предварительной онлайн-записи размещён на информационном портале Комитета ветеринарии Нижегородской области.
Чтобы записаться на приём, необходимо перейти в раздел "Предварительная запись", выбрать необходимую клинику и услугу.
Кроме того, отметили в комитете ветеринарии, есть возможность записаться к конкретному специалисту в удобное время.
С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что обязательную регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области. Инициатива проходит обсуждение в Заксобрании региона. Регистрация подразумевает безболезненное и безопасное чипирование. Информация о зарегистрированных собаках будет заноситься в региональную базу данных, а она, в свою очередь, интегрируется в федеральную.
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