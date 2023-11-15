Онлайн-запись на приём появилась в нижегородских госветклиниках Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стал доступен сервис предварительной онлайн-записи на амбулаторный приём в государственные ветеринарные учреждения.

Как отметил председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов, внедрение функции онлайн-записи в клинику стало очередным шагом на пути к цифровизации ветеринарной системы региона.

Стоит отметить, что с 2021 года ветеринары начали вести электронные амбулаторные карты всех животных, которые поступают к ним на приём. Так, ежемесячно вносятся сведения о приёме 10-15 тысяч пациентов. К настоящему времени в систему внесены сведения о более чем 300 тысячах животных. Доступ к электронным картам есть у всех нижегородских государственных ветеринарных организаций.

Цифровизация процессов позволяет не только систематизировать работу службы, но и равномерно распределять нагрузку на учреждения, а также сократить время ожидания в очереди.

Сервис предварительной онлайн-записи размещён на информационном портале Комитета ветеринарии Нижегородской области.

Чтобы записаться на приём, необходимо перейти в раздел "Предварительная запись", выбрать необходимую клинику и услугу.

Кроме того, отметили в комитете ветеринарии, есть возможность записаться к конкретному специалисту в удобное время.

С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что обязательную регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области. Инициатива проходит обсуждение в Заксобрании региона. Регистрация подразумевает безболезненное и безопасное чипирование. Информация о зарегистрированных собаках будет заноситься в региональную базу данных, а она, в свою очередь, интегрируется в федеральную.