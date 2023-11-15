Строительство водопровода завершили в нижегородской деревне Новопокровское Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в деревне Новопокровское Советского района завершили в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.

Согласно информации, новый объект позволит обеспечить водоснабжением 2 860 человек с учетом перспективной застройки.

Сейчас идет работа по передаче водопровода эксплуатирующей организации.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Нижегородской станции аэрации профинансируют из федбюджета.

Также напомним, что около 14% расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2024 году будет направлено на ЖКХ.