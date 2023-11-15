Строительство водопровода завершили в нижегородской деревне Новопокровское

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Строительство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в деревне Новопокровское Советского района завершили в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.
Согласно информации, новый объект позволит обеспечить водоснабжением 2 860 человек с учетом перспективной застройки.
Сейчас идет работа по передаче водопровода эксплуатирующей организации.
Ранее сообщалось, что реконструкцию Нижегородской станции аэрации профинансируют из федбюджета.
Также напомним, что около 14% расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2024 году будет направлено на ЖКХ.
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