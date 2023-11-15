Около 14% расходов бюджета Нижнего Новгорода в 2024 году будет направлено на ЖКХ Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии Думы по городскому хозяйству на заседании 29 ноября поддержали проект бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год.

Депутаты предварительно ознакомились с запланированными расходами бюджета на муниципальные программы, находящиеся в ведении комиссии, и убедились, что на них заложены достаточные средства.

В департаменте финансов рассказали, что расходы на ЖКХ составляют 14% от общих расходов бюджета города - более 3,88 млрд рублей. На благоустройство будет направлено почти 4,63 млрд рублей, на гражданскую оборону и защиту населения от чрезвычайных ситуаций – 313,6 млн рублей. Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории города обойдётся в 161 млн рублей.

Депутаты обратили внимание, что в проекте бюджета заложено 307 млн рублей на установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Как пояснил первый замглавы администрации города Денис Скалкин, в этом году ИТП устанавливаются в 42 домах, в планы на следующий год вошло также порядка 40 домов в разных районах города. Программа по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые рассчитана до 2027 года, всего в неё вошло 210 домов.

Также поступило предложение предусмотреть в городском бюджете дополнительные средства на ремонт общего имущества многоквартирных домов. Инициативу объяснили тем, что собираемых взносов жителей на необходимый ремонт зачастую не хватает, в программу капремонта дома не подпадают. Но при этом остро стоит проблема протекающих крыш. И домам, которым не хватит собственных средств, придётся обращаться за помощью в городской бюджет.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. доходы бюджета города на будущий год запланированы в размере 54 млрд рублей, из них рекордные 26,6 млрд – собственные доходы, 27,4 млрд – межбюджетные трансферты. Расходы заложены в размере 56,4 млрд рублей.

После того, как проект обсудят все профильные комиссии, состоятся публичные слушания - они запланированы на 1 декабря.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы.

Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода".