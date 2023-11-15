Юные нижегородцы могут побывать на кинопоказах фильма "Хоккейные папы" по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Новинка отечественного проката - фильм "Хоккейные папы" - доступен к просмотру в кинотеатрах Нижнего Новгорода и Дзержинска для обладателей "Пушкинской карты". Картина режиссера Андрея Булатова посвящена борьбе российского тренера из региона за право на существование детской спортивной команды.

Как отмечают авторы картины, "Хоккейные папы" - это трогательная история о любви, семейной поддержке, спорте и настоящем русском духе. Главный герой фильма Андрей - известная личность в своем городе, тренер детской хоккейной команды "Суровые тигры". Мужчина пытается спасти единственную ледовую арену от сноса. Для этого ему и родителям подрастающих хоккеистов нужно победить в любительском турнире. У Андрея есть всего несколько месяцев, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают выйти на лед и побороться за будущее своих детей. Тренера сыграл Алексей Бардуков.

Федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта — повышение культурного уровня молодого поколения. "Пушкинская карта" дает возможность гражданам в возрасте с 14 до 22 лет включительно посещать различные учреждения культуры, в том числе кинотеатры. Сумма, которую может потратить на посещение культурных мероприятий каждый участник программы, в 2023 году составляет 5 тыс. рублей. Оформление "Пушкинской карты" доступно в электронном приложении "Госуслуги. Культура".

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