Депутаты Гордумы оценили исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

4 декабря в Думе Нижнего Новгорода состоялось внеочередное заседание, в ходе которого глава города Юрий Шалабаев подробно рассказал депутатам об итогах реализации нацпроектов в 2023 году, а депутаты оценили их исполнение на территории областного центра.

В текущем году в Нижнем Новгороде всего реализуется шесть нацпроектов. Исполнение двух из них - "Безопасные качественные дороги" и "Культура" – оценено депутатами на отлично. Исполнение ещё четырёх – "Жильё и городская среда", "Экология", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Образование" – депутаты признали надлежащим.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил достаточно эффективную реализацию нацпроектов на территории Нижнего Новгорода.

"Сегодня мы по сути подводим итоги работы по нацпроектам за шестилетний цикл. Мы видим, что за это время есть серьёзные результаты: очевидна динамика улучшения качества их реализации на территории Нижнего Новгорода. Конечно, трудности возникают, но правительство региона, администрация города совместно с депутатским корпусом находят варианты их решения", – заявил заместитель губернатора.

Андрей Гнеушев отдельно отметил депутатский контроль за реализацией национальных проектов.

В ходе обсуждения отчёта об исполнении нацпроектов депутаты задали главе города вопросы о перспективах реализации нацпроектов в будущем, особое внимание уделив темам внедрения интеллектуальной транспортной системы, использования ярмарочной инфраструктуры на площади Горького, создания мест доп образования в школах города, работы Центра городов-побратимов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и т.д.

Председатель Гордумы Олег Лавричев напомнил, что в этом году на реализацию нацпроектов с учётом федеральной и региональной поддержки были направлены 7,6 млрд рублей.

Спикер Думы подчеркнул, что эффективное участие в нацпроектах очень важно для Нижнего Новгорода и его жителей, поскольку позволяет им уверенно смотреть в будущее. Благодаря нацпроектам в областном центре развивается инженерную и социальная инфраструктура: создаются новые общественные пространства, строятся школы, ремонтируются дороги, расселяется аварийный фонд, улучшается экология, создаются условия для самореализации молодёжи, повышается туристическая привлекательность нашего города.

"Надеемся, что город и в следующем периоде сможет продолжить участие в национальных проектах, не снижая темпы этой работы", – сказал Олег Лавричев.