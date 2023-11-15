Владимир Путин посетил Международную выставку-форум "Россия" Общество

Фото: Станислав Красильников, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетил Международную выставку-форум "Россия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, в начале визита Владимир Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию "Достижения России" и "Аллею Славы", посвященную успехам российских спортсменов.

Затем президент посетил экспозицию "Первые в России – стране возможностей", залы которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям. Экскурсию для Владимира Путина провели участники "Движения первых".

Глава государства также ознакомился с экспозицией министерства промышленности и торговли "Сделано нами", которая рассказывает о современных достижениях промышленности в регионах.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел выставочный павильон "Атом", посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Также губернатор Глеб Никитин представил достижения региона на выставке "Россия".