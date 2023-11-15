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Происшествия

Курьер из Оренбурга помогал мошенникам обирать нижегородских пенсионеров

05 декабря 2023 10:41  [121] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полицейские задержали молодого мужчину из Оренбурга, причастного к серии мошенничеств на территории Нижегородской области. Он выступал курьером в мошеннической схеме "ваш родственник попал в ДТП".

Как рассказали в пресс-служба регионального ГУ МВД, поймать преступника удалось по горячим следам после происшествия в Перевозе.

В полицию обратилась 85-летняя местная жительница. Она сообщила, что утром ей позвонила неизвестная и заявила, что её внучка сбила на машине женщину. Чтобы "откупить" девушку от грозящей уголовной ответственности, пенсионерке предложили передать курьеру по имени Дмитрий 600 тысяч рублей.

Взволнованная известием пожилая женщина лично передала подъехавшему к подъезду мужчине все наличные средства.

После этого с ней снова связалась звонившая ранее женщина и сообщила, что нужна такая же сумма, поскольку пострадавшей в ДТП требуется срочная операция.

Поскольку пенсионерка отдала курьеру все личные сбережения, она взяла деньги из заначки сына - и снова передала этому же курьеру ещё 600 тысяч рублей.

После того, как сын заявительницы вернулся домой, она рассказала ему о произошедшем. Мужчина тут же повёз пожилую мать в полицию писать заявление.

Полицейские организовали межрайонные оперативно-розыскные мероприятия. В результате сотрудниками уголовного розыска в Починках в одной из гостиниц задержали курьера - 24-летнего уроженца Оренбурга.

Молодой человек рассказал, что нашёл подработку в одном из мессенджеров и получал задание от работодателя дистанционно. Он должен был забирать деньги с указанных адресов и переводить их "работодателю", оставив часть себе в качестве заработка.

В ходе расследования уже установлено, что задержанный причастен к серии подобных мошенничеств, совершённых на территории Краснооктябрьского, Пильнинского, Кулебакского и Лысковского районов Нижегородской области.

Курьера заключили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители в очередной раз убедительно просят нижегородцев просят провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив о данной схеме обмана: звонящие могут представляться полицейским, следователем или адвокатом, используя различные схемы обмана. Все разговоры сводятся к требованиям "для решения вопроса" передать определённую сумму курьеру.

Необходимо оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.

В ГУ МВД напомнили, что курьеры - посредники между злоумышленником и жертвой, также являются соучастниками противоправного деяния.

Ранее сообщалось, что борский таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, распознав мошенническую схему.

Напомним, в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Он оказался причастен к 15 преступлениям.

 

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Теги:
МВД Мошенничество Пенсионеры
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