Зимняя площадка "Спорт Порт" откроется у стадиона "Нижний Новгород" 26 декабря Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Зимняя площадка "Спорт Порт" откроется у стадиона "Нижний Новгород" 26 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в этом году на площадке будет залит ещё больший по площади каток, а в его центре вновь установят новогоднюю ель.

Для создания новогодней атмосферы появятся световые инсталляции и фотозоны, также будут организованы различные активности для взрослых и детей.



Площадка будет работать до 28 января.

Напомним, в прошлом году новогодняя площадка "Спорт Порт" работала с 31 декабря по 26 февраля. За это время ее посетили 45 тысяч человек.

Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка. При этом катки у кинотеатра "Россия" и на "Воднике" будут бесплатными.