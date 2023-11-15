Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2023 18:26  [82] Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 5 тысяч нижегородцев
05 декабря 2023 18:15  [92] Евгений Люлин: "Нижегородская область готова делиться опытом оздоровления Волги в рамках нацпроекта "Экология"
05 декабря 2023 18:03  [111] Ремонт сходов подземных переходов на площади Революции завершен на 95%
05 декабря 2023 17:48  [103] Регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках"
05 декабря 2023 17:38  [120] ДОМ.РФ продал участок под логистический центр в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 17:17  [124] Показатели по отлову бездомных собак в Нижнем Новгороде одни из лучших в стране
05 декабря 2023 17:14  [118] Нижегородский ЦУР запустил конкурс лучших госпабликов
05 декабря 2023 16:07  [170] ФАС возбудила дело против "Сбербанка" и СК "Сбербанк Страхование жизни"
05 декабря 2023 15:49  [143] Нижегородцы с начала 2023 года совершили более 57 тысяч донаций крови
05 декабря 2023 15:17  [172] Дополнительные электрички запустят по трем направлениям в Нижегородской области
Общество

Регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках"

05 декабря 2023 17:48  [103] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "разливайках". Об этом в своих соцсетях проинформировал спикер парламента Вячеслав Володин.

Согласно информации, в случае принятия соответствующего закона на уровне региона продажа слабоалкогольных напитков будет разрешена только в кафе и ресторанах.

Также региональные власти смогут регулировать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах.

Кроме того, сообщает телеканал "360", законопроектом предлагается запретить использовать в названии алкоголя информацию, которая вводит покупателя в заблуждение. Предполагается, что эта мера предотвратит отравления суррогатной продукцией.

Напомним, в конце ноября Законодательное собрание Нижегородской области поддержало этот федеральный законопроект.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере. Ждем принятия законопроекта в окончательном чтении", - заявил председатель областного парламента Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что более тысячи территорий с запретом на продажу алкоголя действует в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph