Регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках" Общество

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "разливайках". Об этом в своих соцсетях проинформировал спикер парламента Вячеслав Володин.

Согласно информации, в случае принятия соответствующего закона на уровне региона продажа слабоалкогольных напитков будет разрешена только в кафе и ресторанах.

Также региональные власти смогут регулировать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах.

Кроме того, сообщает телеканал "360", законопроектом предлагается запретить использовать в названии алкоголя информацию, которая вводит покупателя в заблуждение. Предполагается, что эта мера предотвратит отравления суррогатной продукцией.

Напомним, в конце ноября Законодательное собрание Нижегородской области поддержало этот федеральный законопроект.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере. Ждем принятия законопроекта в окончательном чтении", - заявил председатель областного парламента Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что более тысячи территорий с запретом на продажу алкоголя действует в Нижнем Новгороде.