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Общество

Тоннелепроходческий щит "Владимир" готовят к старту на будущей станции "Сенная"

06 декабря 2023 09:47  [87] Общество

Первый тоннелепроходческий щит "Владимир" готовят к старту на стройплощадке новой станции метро "Сенная". Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года. Сейчас бетонное основание монтажной камеры, построенное к началу сентября, набрало необходимую прочность, и специалисты приступили к сборке основных элементов механизированного комплекса "Владимир".

Уже в ближайшее время специалисты приступят к сборке головной части щита, включая шестиметровый ротор. Напомним, его внешний диаметр составляет 6 метров, длина - около 80 метров, а весит он около 510 тонн.

Стоит отметить, что длина всего комплекса примерно равно длине обычного состава метропоезда с четырьмя вагонами.

Щиту предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Напомним, что приёмный котлован для тоннелепроходческого щита начнут готовить на стройплощадке на площади Свободы в ближайшее время. В настоящее время на пл. Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Также здесь идут подготовительные работы к возведению монтажно-демонтажной камеры для тоннелепроходческого оборудования.

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Теги:
Метро Строительство
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