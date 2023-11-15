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Экономика

Еще более 3,6 млрд рублей из федбюджета поступит в бюджет Нижегородской области

06 декабря 2023 10:09  [31] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год.

Так, в региональный бюджет будет заложено 3,6 млрд рублей из федерального бюджета, из которых 3,5 млрд рублей будет направлено на строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК".

Глеб Никитин отметил, что изначально эти средства были запланированы на 2024 год, но в связи с высокими темпами строительства было принято решение об опережающем финансировании.

Сейчас на площадке первой очереди уже завершено возведение стен трех корпусов и административного блока, началась внутренняя и внешняя отделка, продолжаются работы по инженерным сетям.

Также на площадках 2, 3, 4-й очередей завершен монтаж ограждения, идет монтаж строительного городка и вынос сетей. 

34 млн рублей федеральных средств будет выделено на поощрение муниципалитета-победителя всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика": в ноябре Саров занял второе место в этом конкурсе в номинации "Умный город". Средства направят на развитие городской инфраструктуры.

Из регионального бюджета 40 млн рублей будет выполнено на мероприятия по сохранению здания бывшего Арзамасского реального училища.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 3,8 млрд рублей — до 301,7 млрд и 346,4 млрд рублей соответственно. Доходная часть бюджета увеличилась в том числе за счет дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций в размере 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что налоговые и неналоговые доходы Нижегородской области в 2023 году увеличены более чем на 5 млрд рублей.

Также напомним, что закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год принят в первом чтении.

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Теги:
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