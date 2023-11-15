Газ провели в ковернинскую деревню Понурово в рамках догазификации Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

В деревне Понурово Ковернинского района введены в эксплуатацию распределительные газопроводы. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, специалисты провели в населённом пункте более 4 км сетей газораспределения среднего и низкого давления и установили пункт редуцирования газа. Это создало возможность подключения 150 домовладений. Газ пустили уже в первые 5 из них, ещё 10 подготовились к приёму.

Как уточнили в пресс-службе, строительство распределительных сетей ведётся в рамках догазификации. Всего в деревне будет проложено восемь газопроводов общей протяженностью более 7 км.

В перспективе к сетям планируется подключить фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, начальную школу и магазин.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей.

Напомним, что в регионе реализуется программа бесплатного подведения газопровода до цоколя здания.