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Общество

Еще 40 станций качества воздуха установят в Нижегородской области в 2024 году

06 декабря 2023 15:18  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил главе ППК "Российский экологический оператор" Денису Буцаеву проект по созданию системы экомониторинга в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в Нижегородской области работает четыре стационарных автоматических поста, следящих за состоянием атмосферного воздуха. Сейчас они работают в Нижегородском кремле, на Бору, в Богородске и Кстове.

До конца года еще один такой пост появится в Нижнем Новгороде, а затем в Дзержинске, Выксе, Балахне.

Как рассказал Глеб Никитин, сейчас идет разработка мобильного приложения, с помощью которого нижегородцы смогут получать оперативную информацию о качестве воздуха.

Также в систему экомониторинга планируется включить 50 малогабаритных автоматических станций качества атмосферного воздуха. Их установят в Нижнем Новгороде и еще восьми городах. 10 таких постов российского и белорусского производства уже установлены в районах Нижнего Новгорода, остальные планируется смонтировать в первой половине 2024 года.

Станции позволят автоматически измерять метеорологические параметры атмосферного воздуха, регистрировать его загрязнение, определять массовые концентрации загрязняющих веществ. 

Кроме того, в 2022 году регион приобрел передвижной экологический пост, еще два ранее имевшихся в регионе передвижных экологических поста прошли диагностику и лицензирование. Они будут использоваться не только для мониторинга, но и для проведения государственного регионального экологического надзора.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023".

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Теги:
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