Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023". Об этом сообщает Российский экологический оператор.

Согласно информации, при составлении рейтинга специалисты оценивали регионы по восьми пунктам: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов; динамика показателей обработки и утилизации ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы региона Правилам; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО, образовательно-просветительская работа с населением, проведение экоакций, работа с волонтёрскими движениями; уровень социальной удовлетворённости обращением с ТКО в регионе.

Кроме того, эксперты оценивали планы по снижению захоронения ТКО до 2024 года.

Нижегородская область набрала 71,83 балла. На первом месте расположились Москва и Московская область с 87,56 и 83,63 баллами соответственно, а на третьем - Тульская область с 72,58 балла.

Напомним, что Нижегородская область занимает третье место в "Зеленом рейтинге" уже третий год подряд.

Также ранее сообщалось, что нижегородские проекты попали в шорт-лист "Зеленой премии - 2023".