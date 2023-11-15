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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода предложили сделать катки бесплатными для детей

06 декабря 2023 16:38  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике снова предложили сделать бесплатным посещение катков для детей младше 16 лет. 

Сейчас катки в парке "Швейцария" и Автозаводском парке бесплатно могут посещать дети до семи лет, а 50% скидка доступна детям-сиротам, инвалидам I и II группы, а также членам многодетных и приемных семьей. Кроме того, бесплатно посещать катки в муниципальных парках могут все категории граждан, чьи льготы предусмотрены федеральных законодательством, и пенсионеры.

Также в этом году для различных категорий граждан будет предоставлено 3 тысячи бесплатных билетов.

Кроме того, дети участников СВО получат абонементы на безлимитное бесплатное посещение пяти катков: в парке "Швейцария", автозаводской "Катушки", на стадионе "Труд", а также в Сормовском парке и парке 1 Мая.

Председатель комиссии Марк Фельдман отметил, что при предоставлении права на бесплатное посещение катков детям до 16 лет выпадающие доходы города составят максимум 4 млн рублей.

"Нужно опираться не на коммерческую составляющую, а максимально дать возможность детям кататься на коньках. Депутаты второй год настаивают, чтобы администрация еще раз внимательно отнеслась к этой теме", – подчеркнул он.

Депутаты согласились с этим предложением и добавили, что городские катки создаются и содержатся на средства бюджета и должны нести, прежде всего, социальную функцию. 

По итогам заседания департаменту культуры мэрии было рекомендовано проанализировать статистку посещений катков в разрезе возрастных групп, оценить загрузку объектов и найти возможность для увеличения их доступности, в том числе снизить тарифы посещения катка "Катушка" в Автозаводском районе.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка. При этом катки у кинотеатра "Россия" и на "Воднике" будут бесплатными.

Также будет залито 38 хоккейных коробок, 11 коробок будут оборудованы под зимний футбол.

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Теги:
Гордума Каток
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