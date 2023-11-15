Объем ремонта дорог в Дзержинске в 2024 году увеличат почти в 1,5 раза Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ремонта дорог в Дзержинске в 2024 году увеличат почти в 1,5 раза. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, в следующем году в Дзержинске в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 13 км дорог, что в 1,46 раза больше показателей текущего года.

Уже определены подрядчики ремонта трех участков дорог. ООО "ТехСтрой" и ООО "КапДорСтрой-НН" выполнят ремонт Восточного шоссе на участке от Бабинского кольца до пересечения с Гавриловским шоссе, а также работы первого этапа ремонта дороги между Автозаводским и Нижегородским шоссе и ремонта дороги и тротуаров на проспекте Ленина на участке от пересечения с улицей Гагарина до площади Дзержинского. На эти работы выделено 80,7 млн рублей.

Также Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области в 2024 году планирует выполнить ремонт 3,8 км проезжей части Желнинского шоссе от моста до поселка Желнино. К нормативному состоянию также приведут Заревскую объездную дорогу протяженностью более 3,5 км. Стоимость работ составит 144,5 млн рублей.

Кроме того, в 2024 году планируется расширить до четырех полос участок проспекта Ленина от площади Дзержинского до улицы Клюквина.

Ранее сообщалось, что рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области.