Около 75% от плана по замене лифтов в Нижнем Новгороде уже выполнено Общество

6 декабря в Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты обсудили предварительные итоги программы капремонта многоквартирных домов (МКД), в том числе замены лифтового оборудования.

Заместитель гендиректора регионального Фонда капитального ремонта Андрей Ефремов отчитался, что в этом году на территории Нижнего Новгорода было запланировано 253 вида строительно-монтажных работ в многоквартирных домах на общую сумму 3,23 млрд рублей. Планировалось капитально отремонтировать кровли, фасады, подвальные помещения, фундаменты, внутридомовые инженерные системы. Причём ремонт крыш составил 76% от общего объёма работ.

На сегодняшний день выполнены почти все запланированные ремонтные работы: на двух заключительных объектах в Автозаводском и Ленинском районах из завершат до 20 декабря.

Депутаты также подробно обсудили промежуточные результаты реализации двухлетнего губернаторского проекта по замене лифтового оборудования, рассчитанный до конца 2024 года.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде запланирована замена 715 лифтов в 229 домах. На эти цели выделено 2,84 млрд рублей. К настоящему времени завершены работы по замене 540 лифтов в 157 многоквартирных домах.

Лифты, которые устанавливают взамен устаревших, - отечественного производства. Они оснащены речевым информатором, видеонаблюдением, а также информационной медиа-панелью, которую в перспективе планируется использовать в том числе для демонстрации социально важных проектов региона.

"Данная программа является новой для города и региона, её масштабы значительно отличаются от того, что делалось ранее. Хочу обратить внимание на важность оперативной реакции на обращения от жильцов домов по поводу новых лифтов", – прокомментировал депутат Руслан Станчев.

На заседании было озвучено, что данная программа будет продолжена в следующем году, поэтому необходимо расширить количество субподрядчиков для оперативного обслуживания оборудования.