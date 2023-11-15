Новогодняя выставка стала доступна в Нижегородском музее-заповеднике

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Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" открылась в Усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, основная тема представленных экспонатов - подготовка к новогодним и рождественским праздникам.
Нижегородцы могут ознакомиться с отреставрированными предметами интерьера из особняка Варвары Бурмистровой (урожденной Рукавишниковой), роскошными сервизами XIX века.
Тема детского Рождества раскрывается с помощью картины "Перед школьным маскарадом" художницы Ирины Бржеской, а также сувениров, например, панарамоскопа и костяного домино начала XIX века.
На выставке представлены уникальные предметы из собрания музея-заповедника, которые также могли бы послужить новогодними подарками, - вышивки бисером, трубки, подсвечники, подчасники, костяной дракон как символ наступающего года - и другие.
Выставка разместилась в парадных залах второго этажа и будет работать до 21 января 2024 года
Напомним, новогодняя программа в Нижнем Новгороде пройдет с 20 декабря по 7 января. При этом салютов на Новый год в городе не запланировано.
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