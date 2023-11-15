Новогодняя выставка стала доступна в Нижегородском музее-заповеднике Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" открылась в Усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, основная тема представленных экспонатов - подготовка к новогодним и рождественским праздникам.

Нижегородцы могут ознакомиться с отреставрированными предметами интерьера из особняка Варвары Бурмистровой (урожденной Рукавишниковой), роскошными сервизами XIX века.

Тема детского Рождества раскрывается с помощью картины "Перед школьным маскарадом" художницы Ирины Бржеской, а также сувениров, например, панарамоскопа и костяного домино начала XIX века.

На выставке представлены уникальные предметы из собрания музея-заповедника, которые также могли бы послужить новогодними подарками, - вышивки бисером, трубки, подсвечники, подчасники, костяной дракон как символ наступающего года - и другие.

Выставка разместилась в парадных залах второго этажа и будет работать до 21 января 2024 года

Напомним, новогодняя программа в Нижнем Новгороде пройдет с 20 декабря по 7 января. При этом салютов на Новый год в городе не запланировано.