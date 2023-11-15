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Экономика

Владимир Путин положительно оценил решения ЦБ по ключевой ставке

07 декабря 2023 16:32  [52] Экономика

Президент России Владимир Путин 7 декабря в ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовёт!" прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. Глава государства отметил, что продолжаются дискуссии о ключевой ставке, но цифры показывают выбор нужного направления развития.

Среди участников форума присутствуют председатель ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина, а также глава федерального Минфина Антон Силуанов.

Владимир Путин отметил, что у участников форума, занятых в финансовом секторе, будет возможность подискутировать на тему ключевой ставки.

"В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими властями страны выстраивается в правильном направлении", — сказал он.

Центробанка РФ 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых. В регуляторе пояснили, что эту меру ввели из-за усиления инфляционного давления на российскую экономику. Причём ЦБ не исключал возможность повышения ключевой ставки до конца года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила, что ключевая ставка какое-то время будет держаться на высоком уровне для обеспечения стабильного развития. Но уже к концу 2024 года регулятор вернёт инфляцию к цели на уровне 4%. В результате Центробанк начнет снижать ключевую ставку.

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Теги:
Владимир Путин ЦБ РФ
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