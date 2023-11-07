ЦБ РФ не исключает возможность повышения ключевой ставки до конца года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЦБ РФ не исключает возможность повышения ключевой ставки до конца года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, сейчас возможно как повышение ключевой ставки, так и сохранение на текущем уровне.

Ее снижение начнется в 2024 году после замедления инфляции.

Напомним, 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. Тогда Эльвира Набиуллина заявила, что до конца 2023 года ключевая ставка сохранится на уровне 13-13,6%, а в следующем году она может снизиться до 11,5-12,5% годовых, однако 27 октября было принято решение о поднятии ставки до 15%.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции.