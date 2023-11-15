Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по развитию волонтерского движения Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества и развития добровольческой деятельности субъектов России подвели в рамках международного форума #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве с 4 по 8 декабря.

Согласно информации, по итогам мониторинга Нижегородская область заняла шестое место в категории "более 2 млн человек".

При составлении рейтинга учитывались развитие инфраструктуры, проведение обучающих занятий, информационная деятельность, участие в программах Ассоциации волонтерских центров, использование платформы ДОБРО.РФ и другое. Всего оценивались 44 показателя.

Также в ходе мероприятия волонтерский центр Нижегородской области в числе первых 12 организаций России получит статус "Ресурсного Добро.Центра2.

Ранее сообщалось, что программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области.

Также напомним, что более 15 тысяч нижегородцев стали волонтерами Победы.