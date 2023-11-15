Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по развитию волонтерского движения

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Итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных центров добровольчества и развития добровольческой деятельности субъектов России подвели в рамках международного форума #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве с 4 по 8 декабря.
Согласно информации, по итогам мониторинга Нижегородская область заняла шестое место в категории "более 2 млн человек".
При составлении рейтинга учитывались развитие инфраструктуры, проведение обучающих занятий, информационная деятельность, участие в программах Ассоциации волонтерских центров, использование платформы ДОБРО.РФ и другое. Всего оценивались 44 показателя.
Также в ходе мероприятия волонтерский центр Нижегородской области в числе первых 12 организаций России получит статус "Ресурсного Добро.Центра2.
Ранее сообщалось, что программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области.
Также напомним, что более 15 тысяч нижегородцев стали волонтерами Победы.
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