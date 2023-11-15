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Культура и отдых

Музыкальный проект "Квартирник на Щелчке" стал призёром международного конкурса

08 декабря 2023 09:52  [138] Культура и отдых
Музыкальный проект Квартирник на Щелчке стал призёром международного конкурса

Музыкальный проект Квартирник на Щелчке стал призёром международного конкурса

Фото: Дирекция парков и скверов

Музыкальный проект "Квартирник на Щелчке" занял третье место на конкурсе лучших практик в рамках международного форума "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". Мероприятие было организовано при поддержке правительства Нижегородской области, МИД РФ, Россотрудничества.

В конкурсе принимали участие детские сады, школы, вузы, интернет-сообщества, а также представители общественных и некоммерческих организаций из России, Алжира, Австрии, Белоруссии, Египта, Туниса, Турции, Румынии, Германии и других стран.

Организатором концерта "Квартирник на Щелчке", который состоялся в июле на первом парковом озере Щёлоковского хутора, стала Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода. Данный проект был победителем грантового конкурса марафона культурных событий "Культурный район".

Директор городской дирекции парков и скверов Александр Чикаев отметил, что команда учреждения обязательно продолжит участвовать в подобных конкурсах.

Он поделился, что до конца года в Президентском фонде культурных инициатив на рассмотрении находится ещё один проект Дирекции.

"Надеемся, что в случае победы удастся порадовать гостей городских парков ещё одним интересным мероприятием уже в следующем году",- сказал Александр Чикаев.

Напомним, что мультижанровый концерт под открытым небом "Квартирник на Щелчке" прошёл 22 июля этого года и познакомил гостей с культурами других стран. На площадках были представлены разнообразные направления: джаз, русские народные песни, регги, французский шансон, академическая музыка и бардовские песни, а также звучали довольно редкие, но очень красивые по звучанию музыкальные инструменты - гусли, ханг, дудук и другие.

Экспертное жюри отметило большой вклад проекта в поддержание атмосферы дружбы и взаимопонимания в городской среде.

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Теги:
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