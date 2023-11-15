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Общество

Нижегородский минпром в ноябре изъял из оборота 400 единиц алкогольной продукции

08 декабря 2023 10:20  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в ходе внеплановых проверок в ноябре изъяло из незаконного оборота почти 400 единиц алкогольной продукции.

Согласно информации, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что четыре магазина не имели лицензии на продажу алкоголя и сопроводительные документы на продукцию.

Всего с начала года из незаконного оборота Минпром изъял более тысячи единиц алкогольной продукции. Все протоколы были переданы в суд, по результатам их рассмотрения нарушителям были назначены штрафы на общую сумму более 36 млн рублей.

В 2023 году незаконную деятельность прекратила уже 121 точка нелегальной продажи алкоголя. В частности, 29 из них закрылись, 13 - сменили профиль, 21 - получили лицензии, еще 4 демонтированы, 54 перестали торговать алкоголем.

Нижегородцы, имеющие подозрения не незаконную торговлю алкогольной продукцией, могут написать заявление лично в Минпром или оформить его дистанционно через региональный портал госуслуг.

С точками, в которых выявляется незаконная продажа спиртного, можно ознакомиться на специальной карте.

Ранее сообщалось, что регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках".

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Теги:
Алкоголь Торговля
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