Нижегородский минпром в ноябре изъял из оборота 400 единиц алкогольной продукции

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Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в ходе внеплановых проверок в ноябре изъяло из незаконного оборота почти 400 единиц алкогольной продукции.
Согласно информации, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что четыре магазина не имели лицензии на продажу алкоголя и сопроводительные документы на продукцию.
Всего с начала года из незаконного оборота Минпром изъял более тысячи единиц алкогольной продукции. Все протоколы были переданы в суд, по результатам их рассмотрения нарушителям были назначены штрафы на общую сумму более 36 млн рублей.
В 2023 году незаконную деятельность прекратила уже 121 точка нелегальной продажи алкоголя. В частности, 29 из них закрылись, 13 - сменили профиль, 21 - получили лицензии, еще 4 демонтированы, 54 перестали торговать алкоголем.
Нижегородцы, имеющие подозрения не незаконную торговлю алкогольной продукцией, могут написать заявление лично в Минпром или оформить его дистанционно через региональный портал госуслуг.
С точками, в которых выявляется незаконная продажа спиртного, можно ознакомиться на специальной карте.
Ранее сообщалось, что регионы России смогут запрещать розничную продажу пива в "разливайках".
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